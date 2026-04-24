En el Centro de Conferencias Monticello, al sur de Santiago, se realizó la séptima versión del Global Cherry Summit, encuentro organizado por Frutas de Chile que reunió a exportadores, importadores, supermercados, proveedores y actores clave de la cadena logística. La cita se desarrolló en un contexto desafiante para la industria, tras una temporada 2025-2026 que, pese a sus elevados volúmenes de exportación, no cumplió plenamente las expectativas en términos de retornos económicos.

Chile reafirmó su liderazgo global en exportaciones de cerezas, con más de 445.000 toneladas enviadas y retornos por US$3.575 millones, consolidando a esta fruta como el principal producto de exportación frutícola del país en valor. Más del 90% de los embarques tuvo como destino a China, mercado que sigue siendo el eje de la estrategia comercial del sector.

Sin embargo, el crecimiento acelerado de la oferta ha tensionado el equilibrio con la demanda. Así lo explicó a MundoMaritimo, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio: “Venimos de dos años muy desafiantes, con bastantes problemas, en los cuales nos hemos visto golpeados porque no hemos tenido los retornos que esperábamos tener”. A su juicio, la industria ha entrado en una fase de mayor madurez y debe enfocarse en acciones concretas más que en diagnósticos.

Entre los principales ejes definidos en el encuentro destacan la calidad, los aspectos fitosanitarios, la logística, la reputación y la promoción. “Donde hay una visión compartida por todos los sectores es respecto a la calidad. Nosotros debemos llegar con la mejor fruta a los mercados, especialmente al mercado chino”, remarcó.

En términos de proyecciones, el dirigente respaldó las estimaciones que apuntan a un crecimiento más moderado de la industria. Para la temporada 2026-2027 se esperan entre 132 y 133 millones de cajas exportadas, con una estabilización en torno a los 140 millones hacia 2028-2029. “Es un número que podemos manejar… no se ve que la industria llegue a los 200 millones de cajas como se decía antes”, afirmó, advirtiendo que el consumo no ha crecido al mismo ritmo que la producción.

Puertos y líneas navieras bajo escrutinio

Marambio también en la ocasión se refirió al desempeño de la cadena logística, y en particular del sistema portuario y naviero. Destacó al respecto el papel clave de los terminales portuarios en el crecimiento del sector: “Han jugado un rol fundamental… nos han prestado un servicio de primera calidad”. No obstante, enfatizó que el desafío es avanzar hacia una mejora continua.

En ese sentido, explicó que dada la lejanía de China —principal destino de la cereza—, el factor tiempo se vuelve crítico. “Necesitamos cada día mejorar, aplicar tecnología e ir acortando los días en los cuales llegamos al consumidor final”, sostuvo. Destacó además que, incluso, reducciones marginales pueden tener un impacto significativo: “Aunque sea medio día que le quitemos a este prolongado viaje… es una ganancia infinita”.

Otro punto crítico es la cadena de frío, especialmente en el transporte en contenedores. Si bien no se identifican fallas graves, persisten imperfecciones que deben corregirse para asegurar la calidad del producto en destino, explicó.

En el ámbito naviero, la oferta de servicios “Cherry Express” fue evaluada positivamente en la última temporada. “Tengo la impresión de que la oferta naviera… fue buena”, indicó Marambio. Sin embargo, puso el acento en la necesidad de cumplir estrictamente los tiempos comprometidos: “Si el Cherry Express va a demorar 23 días, necesitamos que sean 23 días”, explicitó.

En ese sentido, expuso que la confiabilidad en los tiempos de tránsito y la consistencia operativa aparecen como variables críticas para sostener la competitividad del sector.

De este modo, la industria de la cereza chilena continúa siendo altamente atractiva para puertos y navieras, dada la concentración de grandes volúmenes en períodos acotados. Esta característica, sin embargo, también eleva las exigencias sobre la infraestructura y los servicios logísticos. “Somos ambiciosos… la cadena logística también tiene que ser desafiada y tiene que estar a la altura de lo que Chile requiere”, concluyó Marambio.

Por MundoMaritimo