La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó que para la próxima campaña 2019/2020 resulta elevado el peso del flete camionero en el norte argentino respecto del costo total de explotación. En el caso de la rotación trigo-soja a 700 km del puerto de Rosario, el costo del flete podía llegar a representar un 24% de los costos totales de explotación (insumos, labores, comercialización, cosecha). A diferencia de la región núcleo y a una ubicación a 150 km del Gran Rosario, el flete camionero participaría con el 13% en el total de costos de explotación.

Por otra parte, para los productores con campo propio en el norte de Argentina resulta elevadísima la incidencia del flete camionero en los márgenes netos del productor. De esa forma asciende a 138%, mientras que en la región núcleo dicho valor es del 72%. Lo llamativo es que en el caso del campo alquilado esta tendencia se revierte.

De esa manera, el valor del flete en el noreste argentino (NEA) representa un 256% del margen neto mientras que en zona núcleo sube a 271%. Esto se puede explicar porque en el NEA el valor del alquiler es de 6 qq/ha de soja mientras que zona núcleo es de 16 qq/ha.

A fin de darle un mayor sustento a estas cifras y conocer experiencias, la BCR recopiló información de diversos usuarios alejados de la zona núcleo de producción y localizados en el norte argentino. A partir de esos datos se logró apreciar que un rasgo estructural del sistema tarifario implica que a mayores distancias los costos de flete camionero, ferroviario y de las barcazas tienen a reducirse medidos en centavos de US$ la tonelada/km.

Por ejemplo, la tarifa informada por el Gobierno de Argentina a 1.140 Km de distancia del Gran Rosario asciende a 3,9 centavos de US$ la tonelada/km, en tanto que, a 440 km del Gran Rosario, la misma se sitúa en 6,8 centavos de US$ la tonelada/km.

A mayor distancia, menor tarifa

Del análisis de la información obtenida se observa -que en las localidades ubicadas entre 750 y 1.140 Km del Gran Rosario (Puerto Gral. San Martín) en el norte de Argentina, la tarifa camionera fijada por el Gobierno oscila entre 3,9 y 4,7 centavos de US$ la tonelada/km. Si esa tarifa tuviera un descuento del 20%, los valores oscilarían entre 3,1 y 3,8 centavos de US$ la tonelada/km. En tanto, que las tarifas ferroviarias promedio relevadas oscilan entre 1,7 y 3,3 centavos de US$ la tonelada/km.

En cuanto al tramo desde Resistencia (Chaco) por barcazas hacia el Gran Rosario, el transporte fluvial presentaría un costo tentativo de 2,2 centavos de US$ la tonelada/km, cuya cifra equivale a cerca de 15 US$ por tonelada.

Mientras que trasladar dicha carga –a casi 700 Km del Gran Rosario- por camión con la tarifa informada por el Gobierno significaría un valor tentativo de 4,8 centavos de US$ la tonelada/km. Y si la misma contara con un descuento del 20%, el flete camionero equivaldría a 3,9 centavos de U$S/la tonelada/km.

En relación con las localidades emplazadas a 550 Km de distancia del Gran Rosario, la tarifa camionera fijada por el Gobierno se sitúa en un valor aproximado de 5,8 centavos de US$ la tonelada/km. Si esa tarifa tuviera un descuento del 20%, los valores oscilarían en torno a los 4,7 centavos de US$ la tonelada/km. A su vez las tarifas ferroviarias promedio relevadas se situarían en los 2 centavos de US$ la tonelada/km.

Por último, en localidades ubicadas a 450 Km de distancia del Gran Rosario, la tarifa camionera fijada por el Gobierno se sitúa en un valor aproximado de 6,8 centavos de US$ la tonelada/km. Si esa tarifa tuviera un descuento del 20%, los valores oscilarían en torno a los 5,5 centavos. Las tarifas ferroviarias promedio relevadas se situarían en los 2,5 centavos de US$ la tonelada/km.

