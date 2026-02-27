Autoridades de seguridad recibieron a representantes de transportistas en el edificio corporativo de la empresa estatal Puertos de Talcahuano. El objetivo: darles a conocer el plan de trabajo estratégico y táctico para enfrentar el robo a camiones en la llamada “última milla” de la ruta de acceso al puerto de San Vicente y, a la vez, recibir retroalimentación de los gremios para robustecer el protocolo.

El encuentro fue convocado por el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos de Talcahuano (CPCSPT), representado en esta ocasión por Puertos de Talcahuano -propietaria del puerto de San Vicente- la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Capitanía de Puerto de San Vicente.

Acompañadas por la Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Talcahuano, Carabineros y el concesionario San Vicente Terminal Internacional (SVTI), las autoridades recibieron a dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones (Fedecam) del Centro Sur, la Unión de Transportistas de Contenedores (UTC) del Biobío y la Confederación Nacional Dueños de Camiones de Chile (CNDC).

“La Zona de Regulación de Frecuencia, que implementaremos este año, dotará al sistema logístico portuario de Talcahuano de un recinto cerrado, con sistema de seguridad, conectado con los terminales marítimos y donde se coordinen las entradas y salidas de camiones. Además, contendrá un área de servicios básicos para los conductores”, dijo Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano.

Por su parte, Werner Sherman, gerente de Operaciones de SVTI, comentó que “contamos con un sistema de agendamiento que hemos ido perfeccionando con el tiempo y difundiendo con los transportistas. Además, hemos ido trabajando con los clientes para ir regulando el flujo y detectando los momentos de mayor conflicto”, explicó.

El protocolo contempla, entre otras medidas, un sistema de alertas ante eventos en el que participarán representantes de todas las entidades; una comunicación semanal de planificación de flujos entre SVTI, Carabineros y la PDI para informar peaks de movilización de carga; y la comunicación y coordinación entre el puerto y la central de televigilancia municipal.

A ello se suma una jornada de capacitación para denunciar ilícitos y realizarles seguimiento -la cual se realizará el próximo martes-; la implementación de una Zona de Regulación de Frecuencia o antepuerto; y el análisis de mejoras para hacer más eficiente y expedito el flujo de acceso al terminal marítimo, las que se sumarán a otras existentes.

El plan estratégico y táctico para la seguridad de las personas y la carga, de alcance preventivo y reactivo, se continuará monitoreando en conjunto con autoridades, empresa portuaria, concesionario y gremios en mesas de trabajo, para así robustecer éstas y otras acciones.

“Estamos comprometiendo que ellos (los transportistas) también formen parte de la cadena de información y del protocolo de actuación que nos permita ser más precisos, tanto en el trabajo policial como en las denuncias específicas que se puedan ir levantando para generar las investigaciones respectivas”, dijo Paulina Stuardo, seremi de Seguridad de la Región del Biobío.

Finalmente, Germán Faúndez, representante de la CNDC resaltó que “tenemos la sensación de que nos escucharon, de que estamos todos sentados en la mesa para encontrar una solución. Nos interesa que esto (los ilícitos) no pase en nuestra región, para que podamos traer más carga, apoyar a los exportadores e importadores y que ocupen nuestros puertos”.