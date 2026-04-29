Por quinto año consecutivo, Puertos de Talcahuano organizó su tradicional seminario en conjunto del Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos de la misma ciudad. En línea con la versión 2025, destinada a analizar el fenómeno del crimen organizado, esta vez el evento se tituló “Estrategias colaborativas de seguridad para la logística portuaria en el ámbito público y privado”.
La cita concentró en una mañana cinco ponencias a cargo de expertos e integrantes de Aduanas, la Autoridad Marítima y operadores portuarios. Entre el más de medio centenar de asistentes se contaron representantes de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Hacienda, Seremi de Seguridad Pública, Seremi de Salud, Municipalidad de Talcahuano, Carabineros de Chile, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sernapesca, capitanías de Puerto de Talcahuano y de San Vicente. Además, participaron empresas de la Comunidad Logística (Comlog), como San Vicente Terminal Internacional (SVTI), Talcahuano Terminal Portuario (TTPSA), Landes, Blumar, CMPC, Ulog y Sitrans.
“La seguridad de la cadena de comercio exterior debe abordarse de manera coordinada entre todos los actores. En nuestro rol de Autoridad Portuaria, la promovemos a través de fiscalizaciones conjuntas, simulacros, un protocolo estratégico-táctico para la última milla e instancias como ésta, a partir de la cual queremos sentar las bases para un trabajo colaborativo permanente”, dijo el gerente general de Puertos de Talcahuano, Cristian Wulf.
Ronald Ruf, Seremi de Hacienda de la Región del Biobío, comentó: “Estamos en un polo logístico portuario y, por lo tanto, tenemos flancos abiertos. Tenemos la necesidad de unir fuerzas, ya que la problemática está dentro, pero también fuera de los terminales marítimos. Hoy hemos visto, a través de casos de éxito, que el apoyo de lo público a lo privado es fundamental”.
José Luis Castro, Subdirector Nacional de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, presentó la exposición “Fiscalización: Impulsando la modernización con un sistema basado en riesgo”. Al respecto detalló: “Chequeamos el 100% de las cargas que se comercializan legalmente, que entran a nuestros sistemas computacionales, lo que nos permite generar filtros, es decir operar con selectividad, pero además tenemos la capacidad de los analistas, que son nuestro principal activo. El eslogan que hemos ocupado por mucho tiempo es revisar menos y encontrar más, y por ello hoy tenemos indicadores que nos permiten estar a la vanguardia entre las aduanas de Latinoamérica”.
“Ciberseguridad marítima, decisión estratégica para la continuidad operacional” fue la ponencia de Rodrigo Testón, asesor marítimo, auditor interno de normas ISO y consultor en sistemas de gestión y seguridad marítima. “Tratamos temas como el awareness” (conocimiento), detectar la brecha en el factor humano; y también identificar los activos críticos en las instalaciones, como los puertos y las cadenas logísticas. El riesgo cibernético marítimo es un desafío que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha planteado a los estados miembros, con relación al desarrollo de sistemas de gestión”, concluyó el consultor.
Iván Villanueva, Security director de Hanseatic Global Terminals, se refirió a la “Seguridad privada de puertos: La protección del patrimonio y estrategias para enfrentarla”. Tras su presentación comentó: “Expuse la evolución del crimen organizado en América Latina y el mundo, y cómo hemos pasado a detectar focos en Chile, principalmente cercanos a las cadenas logístico portuarias. Esta penetración ha sido a través de diversas herramientas, que van desde lo físico (tratando de corromper empresas y personas) hasta la utilización de herramientas tecnológicas (como la Inteligencia Artificial, los ciberataques y el ransomware)”.
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Puertos de Talcahuano realizó seminario sobre estrategias contra el crimen organizado
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