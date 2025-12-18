El rol de Puertos de Talcahuano como propietario de los terminales de San Vicente y Talcahuano, cómo opera el sistema de concesiones portuarias y el plan de licitación 2030-2059 para el puerto de San Vicente fueron los ejes de un encuentro en el que la empresa estatal reunió a más de un centenar de representantes de juntas de vecinas/os y organizaciones sociales de la comuna.

“La idea fue contarles en qué etapa estamos en el proceso de la nueva licitación del puerto de San Vicente y los pasos que vienen. Principalmente, lo que tiene que ver con los estudios de línea de base, la toma de muestras y otras actividades que va a haber alrededor del terminal marítimo. Es clave mantener activo el canal de información y el diálogo abierto en ésta y en futuras etapas, lo cual se dio en este encuentro con amplia participación y consultas de parte de la comunidad”, dijo Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano.

Wulf detalló a la audiencia que los estudios de caracterización del entorno que acaban de iniciarse están a cargo de consultores externos, incluyendo medio físico, medio biótico, medio humano y uso del territorio, patrimonio cultural y paisaje y turismo.

Guacolda Vargas, gerenta de Desarrollo y Sostenibilidad de Puertos de Talcahuano, agregó: “Tuvimos la oportunidad de explicarle a las y los dirigentes cómo vamos a abordar la próxima licitación, que hoy estamos definiendo los proyectos que serán parte de este plan y que queremos contarles desde el día uno qué vamos a ir haciendo en cada una de las etapas”.

Información clara

Manuel Coloma, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talcahuano, sostuvo que “la información sobre el nuevo proceso de licitación fue bastante clara. Los vecinos pudieron hacer las preguntas correspondientes y enterarse que este es un proceso transparente y que va a ser con los mejores estándares, para que el nuevo concesionario de San Vicente pueda generar un tremendo trabajo con la comunidad”.

“Con esta actividad, como muchas que ha desarrollado Puertos de Talcahuano con los dirigentes, la empresa demuestra que siempre está pendiente de nuestros vecinos, de nuestras comunidades, de que tengamos una mejor calidad de vida. Además, siempre están informándonos del avance de sus proyectos”, comentó Verónica Carrasco, presidenta de la Junta de Vecinos N°9 Cerro La Gloria.

Carlos Palacios, presidente de la Junta de Vecinos N°8 Cerro San Francisco, opinó que “la de hoy día fue una actividad extraordinariamente potente, bonita, buena. Me siento feliz que Puertos de Talcahuano nos esté involucrando en esto, con tanta explicación y paciencia de los expositores para escuchar a los dirigentes sociales”.

“Me pareció muy importante, porque la mayoría de los vecinos, creo yo, desconocemos el sistema de concesiones, y que éstas son por 30 años. Y me parece super interesante, porque he aprendido harto”, confesó Verónica González, secretaria de la Junta de Vecinos N°23 Cristóbal Colón.

Víctor Escalona, secretario de la Junta de Vecinos N°17 Arenal, concluyó: “Estoy muy agradecido de las personas que están a cargo de esta tremenda responsabilidad en Puertos de Talcahuano. Además de ser fuente de trabajo, tienen un compromiso social que se demostró hoy”.