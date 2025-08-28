El Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (CCCPT), en su segunda sesión anual, realizó Importantes anuncios en conectividad terrestre. Cristian Wulf, gerente general de puertos de Talcahuano, como secretario ejecutivo de la entidad, expuso el estado de las cinco mesas de trabajo del Consejo, subrayando los avances en esta materia.
En lo referido a la extensión de la Ruta Interportuaria hasta el puerto de San Vicente, el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas, Hugo Cautivo, detalló que ya está terminado el estudio de diseño y se definió que, para efectos de licitación, el tramo 1 (Enlace Colón a Rotonda Cementos Biobío) estará a cargo de la Dirección General de Concesiones, mientras el tramo 2 (Rotonda Cementos Biobío a Rotonda Malaquías Concha) será responsabilidad de la Dirección de Vialidad. “Está el compromiso de terminar el ingreso al Ministerio de Desarrollo Social en agosto para comenzar el proceso para obtener RS (resolución favorable)”. Y luego, agregó, la meta es “obtener el RS dentro de este año”.
En cuanto al acceso norte ferroviario, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Patricio Fierro, explicó que ya se inició el estudio de prefactibilidad, el que se extenderá por 36 meses, y que “la iniciativa de conexión ferroviaria por el norte ya está avanzando. Por lo tanto, el 2027 deberíamos tener una propuesta de cómo la vamos a llevar adelante”.
Nueva concesión y gestión vial
Sobre la mesa de trabajo “Nueva concesión (del Puerto de San Vicente)”, el Gerente General de Puertos de Talcahuano resaltó que la ficha del proyecto ya obtuvo RS en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y que antes de fin de año la empresa estatal tendrá listo el proyecto, para así ingresarlo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 2026. Ello permitiría realizar la licitación pública en 2028 y que, de acuerdo a lo previsto, quien se la adjudique inicie operaciones en 2030.
Sobre la mesa “Plan de gestión vial”, Wulf informó que en la primera quincena de septiembre Puertos de Talcahuano adjudicará un estudio de gestión de tránsito para identificar y analizar las problemáticas urbanas derivadas de la actividad logística portuaria. Adicionalmente, detalló que durante el próximo mes estarían listas las obras de instalación de barreras automáticas en los cuatro cruces ferroviarios entre la estación Arenal y el puerto de San Vicente.
En el marco de la mesa “Ciudad portuaria sostenible” se realizó el lanzamiento de la plataforma digital Ciudad Portuaria (mayo). También se analizaron los avances en los proyectos Mercado de Talcahuano, emplazamiento de los pescadores artesanales de la Bahía de Concepción, ensanchamiento de la vereda en calle Blanco Encalada y situación de las embarcaciones abandonadas frente a la costanera.
Por último, la mesa “Comité Técnico de Cruceros” espera en octubre la visita de desarrolladores de destino de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la que se gestionó en la última feria Seatrade Cruise Global de Miami a través de la Corporación de Puertos del Conosur.
La sesión culminó con una presentación de Alejandro Arrau, a nombre de los propietarios del terreno donde en su momento se proyectó instalar la plataforma logística del Biobío. El ejecutivo dijo que sigue habiendo una oportunidad allí para albergar servicios de este tipo, mejorar la viabilidad de la ciudad y proteger zonas ecológicamente valiosas.
Cabe mencionar que la instancia fue dirigido por el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacaman, en calidad de Presidente, y también contó con la participación del Alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra.
Por MundoMaritimo
Consejo de Coordinación Ciudad Puerto de Talcahuano abordó desafío de conectividad hacia el terminal de San Vicente
Perú: Proyectos del Ferrocarril de carga y pasajeros Lima-Ica y San Juan de Marcona-Andahuaylas avanzan a la siguiente fase
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.