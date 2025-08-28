El Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Talcahuano (CCCPT), en su segunda sesión anual, realizó Importantes anuncios en conectividad terrestre. Cristian Wulf, gerente general de puertos de Talcahuano, como secretario ejecutivo de la entidad, expuso el estado de las cinco mesas de trabajo del Consejo, subrayando los avances en esta materia.

En lo referido a la extensión de la Ruta Interportuaria hasta el puerto de San Vicente, el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas, Hugo Cautivo, detalló que ya está terminado el estudio de diseño y se definió que, para efectos de licitación, el tramo 1 (Enlace Colón a Rotonda Cementos Biobío) estará a cargo de la Dirección General de Concesiones, mientras el tramo 2 (Rotonda Cementos Biobío a Rotonda Malaquías Concha) será responsabilidad de la Dirección de Vialidad. “Está el compromiso de terminar el ingreso al Ministerio de Desarrollo Social en agosto para comenzar el proceso para obtener RS (resolución favorable)”. Y luego, agregó, la meta es “obtener el RS dentro de este año”.

En cuanto al acceso norte ferroviario, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Patricio Fierro, explicó que ya se inició el estudio de prefactibilidad, el que se extenderá por 36 meses, y que “la iniciativa de conexión ferroviaria por el norte ya está avanzando. Por lo tanto, el 2027 deberíamos tener una propuesta de cómo la vamos a llevar adelante”.

Nueva concesión y gestión vial

Sobre la mesa de trabajo “Nueva concesión (del Puerto de San Vicente)”, el Gerente General de Puertos de Talcahuano resaltó que la ficha del proyecto ya obtuvo RS en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y que antes de fin de año la empresa estatal tendrá listo el proyecto, para así ingresarlo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 2026. Ello permitiría realizar la licitación pública en 2028 y que, de acuerdo a lo previsto, quien se la adjudique inicie operaciones en 2030.

Sobre la mesa “Plan de gestión vial”, Wulf informó que en la primera quincena de septiembre Puertos de Talcahuano adjudicará un estudio de gestión de tránsito para identificar y analizar las problemáticas urbanas derivadas de la actividad logística portuaria. Adicionalmente, detalló que durante el próximo mes estarían listas las obras de instalación de barreras automáticas en los cuatro cruces ferroviarios entre la estación Arenal y el puerto de San Vicente.

En el marco de la mesa “Ciudad portuaria sostenible” se realizó el lanzamiento de la plataforma digital Ciudad Portuaria (mayo). También se analizaron los avances en los proyectos Mercado de Talcahuano, emplazamiento de los pescadores artesanales de la Bahía de Concepción, ensanchamiento de la vereda en calle Blanco Encalada y situación de las embarcaciones abandonadas frente a la costanera.

Por último, la mesa “Comité Técnico de Cruceros” espera en octubre la visita de desarrolladores de destino de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), la que se gestionó en la última feria Seatrade Cruise Global de Miami a través de la Corporación de Puertos del Conosur.

La sesión culminó con una presentación de Alejandro Arrau, a nombre de los propietarios del terreno donde en su momento se proyectó instalar la plataforma logística del Biobío. El ejecutivo dijo que sigue habiendo una oportunidad allí para albergar servicios de este tipo, mejorar la viabilidad de la ciudad y proteger zonas ecológicamente valiosas.

Cabe mencionar que la instancia fue dirigido por el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacaman, en calidad de Presidente, y también contó con la participación del Alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra.

Por MundoMaritimo