Mediante la firma de una declaración complementaria en Concepción, el director (s) de InvestChile, Juan Pablo Candia, y el gerente general de Puertos de Talcahuano, Cristian Wulf, ratificaron el convenio de colaboración que ambas instituciones suscribieron el 10 de noviembre de 2025.
El acuerdo entre la agencia pública que promueve la inversión extranjera en el país y la empresa estatal dueña de los terminales marítimos concesionados a San Vicente Terminal Internacional, SVTI (2000-2029), y Talcahuano Terminal Portuario, TTPSA (2012-2041), contempla diversas acciones de apoyo mutuo para la eficiencia y la competitividad del mercado.
Entre ellas se destaca el desarrollo de un plan de acción anual, ya en curso, para potenciar la participación de oferentes extranjeros en el proceso de licitación de la concesión de puerto San Vicente para el periodo 2030-2059. Lo anterior, de modo tal que se siga promoviendo la competencia en el mercado logístico portuario nacional.
“Hemos detectado que en los puertos hay una tremenda oportunidad de inversión y de mejora en la calidad de los servicios. En el proceso que viene a futuro con Puertos de Talcahuano, respecto a la nueva licitación del puerto de San Vicente, vemos una gran alternativa de llevarlo a nuevos actores. InvestChile va a apoyar este esfuerzo con una promoción internacional focalizada, con miras a poder adjudicar este contrato a la mejor oferta”, dijo Juan Pablo Candia.
“Tras el estudio de demanda de carga realizado en 2024, durante 2025 trazamos un proyecto de licitación con diversas inversiones que aspira a eficientar e incrementar la capacidad operativa del puerto de San Vicente. La iniciativa se ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en febrero de este año y esperamos que se licite y adjudique en 2028. Este convenio, sin duda, ayuda a ampliar la participación de oferentes en el proceso, para asignar la concesión a la propuesta que le agregue mayor valor al desarrollo futuro del puerto de San Vicente, la ciudad de Talcahuano y la Región del Biobío”, agregó Cristian Wulf.
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