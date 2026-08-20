Los puertos de Los Ángeles y Long Beach mantuvieron un sólido desempeño de carga durante julio, con ambos terminales registrando su segundo mejor julio de la historia, según informaron las autoridades portuarias. Los Ángeles movilizó 960.464 TEUs, mientras que Long Beach alcanzó 928.508 TEUs. En la cifra acumulada de los primeros siete meses de 2026, ambos puertos también registraron avances frente al mismo período del año anterior.

Puerto de Los Ángeles

El Puerto de Los Ángeles movilizó 960.464 TEUs en julio, cifra que lo convirtió en el segundo julio más activo de su historia y que se ubicó 7,5% por sobre el promedio de los últimos cinco años para el mismo mes.

El resultado, sin embargo, representó una disminución de 6% frente al récord registrado en julio de 2025, cuando las empresas adelantaron el movimiento de carga ante los cambios previstos en las políticas comerciales.

“Después de superar el millónde contenedores en junio, en julio estuvimos nuevamente cerca de esa marca”, señaló el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka. “Las empresas continúan movilizando carga cuando identifican ventanas de oportunidad en medio de un entorno comercial en evolución, mientras que la resiliencia de la demanda de los consumidores está ayudando a mantener las importaciones en niveles históricamente altos”.

Seroka anticipó que agosto también presentará un desempeño sólido, aunque advirtió que parte de la carga que tradicionalmente arriba más adelante durante la temporada alta se adelantó y ya fue desembarcada.

En julio, los contenedores llenos con carga de importación alcanzaron 499.552 TEUs, marcando una caída de 8% respecto del récord del mismo mes de 2025, pero 6% por encima del promedio quinquenal. Los contenedores llenos con carga de exportación totalizaron 111.776 TEUs, también 8% menos interanual, mientras que los contenedores vacíos llegaron a 349.137 TEUs, con una baja de 2%.

Durante los primeros siete meses de 2026, el Puerto de Los Ángeles movilizó 6.083.067 TEUs, lo que representa un incremento de 1,8% frente al mismo período del año anterior.

Puerto de Long Beach

Por su parte, el Puerto de Long Beach movilizó 928.508 TEUs en julio, cifra que representa una disminución de 1,7% respecto a igual mes de 2025.

Los contenedores llenos con carga de importación registraron una variación prácticamente estable, con una baja de 0,1%, hasta 467.461 TEUs. En tanto, los contenedores llenos con cargade exportaciónes crecieron 14,8%, alcanzando 104.843 TEUs, mientras que los contenedores vacíos disminuyeron 7,4%, hasta 356.205 TEUs.

En la cifra acumulada entre enero y julio, el puerto movilizó 5.758.086 TEUs, un 1,2% más que en igual período de 2025.

El Puerto de Long Beach continúa avanzando en su estrategia de expansión y modernización de infraestructura, enmarcada en su visión hacia 2050, que contempla duplicar sus volúmenes anuales de contenedores hasta alcanzar 20 millones de unidades.

Para ello, el puerto proyecta inversiones de US$3.300 millones durante la próxima década destinadas a modernizar su infraestructura y desarrollar sistemas digitales orientados a incrementar la eficiencia y visibilidad de las operaciones. La estrategia también contempla avanzar hacia la transformación del puerto en una instalación de cero emisiones.

Por MundoMaritimo