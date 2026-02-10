La carga total movilizada en los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante diciembre fue de 4,54 millones de toneladas, registrando un avance de 2,3%. En relación al mes precedente, registró un ascenso de 0,29 millones de toneladas, significando un crecimiento de 6,8%. En el acumulado del año 2025 se movilizaron un total de 50,98 millones de toneladas de carga en la región, cantidad que registró una variación positiva de 4,7%, lo que se tradujo en 2,28 millones de toneladas más en comparación a igual período del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,76 descendiendo en 2,8%, equivalente a 0,05 millones de toneladas menos en relación con el mismo período del 2024. En comparación con el mes anterior, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 27,7%.

La carga embarcada al exterior, registró 1,54 toneladas, cifra que anotó un descenso de 2,0% en relación a diciembre 2024. Mientras que, en comparación al mes anterior avanzó 44,1%, sumando 0,47 millones de toneladas. En tanto, los servicios de cabotaje embarcados totalizaron 0,21 millones de toneladas, cifra que descendió 8,3% respecto a igual mes de 2024.

Respecto a la carga total desembarcada, registró 2,67 millones de toneladas, anotando un ascenso de 7,1% en comparación al mismo mes del año 2024. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un descenso de 4,4%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,60 millones de toneladas, cifra que creció un 6,1% en comparación a igual mes del año 2024. La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,07 millones de toneladas durante el mes de diciembre, avanzando 72,7% en la comparación anual.

En cuanto a carga manipulada, se movilizaron 0,12 millones de toneladas para el mes de diciembre, registrando una variación negativa de 18,4%. Respecto a noviembre 2025, la carga manipulada presentó un ascenso de 34,0%.

Comercio exterior y tipos de carga

El total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 58,7%, alcanzando 2,43 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 0,7% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total de carga contenedorizada, el 53,0% correspondió a exportaciones, equivalente a 1,29 millones de toneladas, mientras que el 47,0% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,14 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,71 millones de toneladas, lo que equivale al 41,3% del total de comercio exterior, con un ascenso de 6,2% alcanzando un alza de 0,10 millones de toneladas a lo anotado en diciembre 2024. El acumulado del año alcanzó a 22,59 millones de toneladas, cifra que aumentó 6,5% en comparación a lo registrado en el 2024.

La carga correspondiente a graneles líquido-gaseoso registró 0,83 millones de toneladas, constituyendo el 20,1% del comercio exterior, registrando una variación positiva de 5,8%

En tanto, la carga correspondiente a granel, anotó 0,66 millones de toneladas, representando el 16,0% de lo movilizado, registrando un ascenso de 12,6%, sumando 0,07 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,21 millones de toneladas, y representó el 5,2% del comercio exterior, decreciendo 8,4%, comparado con diciembre de 2024.

Contenedores movilizados

En diciembre de 2025, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron 291.692 TEUa, un incremento del 11,8% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 30.860 TEUS. En comparación a diciembre de 2024, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 12,1%, sumando 14.461 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies crecieron 8,8%, lo que significó 1.938 unidades más.

En relación al acumulado del año 2025, los contenedores alcanzaron un total de 3.007.581 TEUs, equivalente a un ascenso de 16,6%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 17,3%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 11,3%.

