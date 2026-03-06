La carga total movilizada en los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos y terminales de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante enero fue de 4,12 millones de toneladas, registrando un retroceso de 5,2%. En relación al mes precedente, registró un descenso de 0,43 millones de toneladas, significando una caída de 9,4%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,32 millones de toneladas descendiendo un 6,0%, equivalente a 0,08 millones de toneladas menos en relación al mismo período del 2025. En comparación con el mes anterior, la carga total embarcada presentó una variación negativa de 25,1%.

La carga embarcada al exterior, registró 1,10 toneladas, cifra que anotó un descenso de 9,1% en relación a enero 2025. Mientras que, en comparación al mes anterior retrocedió 28,9%, restando 0,45 millones de toneladas. En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,22 millones de toneladas, cifra que creció 13,1% respecto a igual mes de 2025.

Respecto a la carga total desembarcada, registró 2,77 millones de toneladas, anotando un descenso de 4,0% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un ascenso de 3,7%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,68 millones de toneladas, cifra que retrocedió un 4,2% en comparación a igual mes del año 2025. La carga de cabotaje desembarcada sumó 0,08 millones de toneladas durante el mes de enero, avanzando 2,6% en la comparación anual.

En cuanto a carga manipulada, se movilizaron 0,03 millones de toneladas para el mes de enero, registrando una variación negativa de 43,4%. Respecto a diciembre de 2025, la carga manipulada presentó un descenso de 71,9%.

Comercio exterior y tipos de carga

Del total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 54,1%, alcanzando 2,04 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 2,0% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total de carga contenedorizada, el 45,3% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,93 millones de toneladas, mientras que el 54,7% restante fue por concepto de importaciones, registrando 1,12 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,74 millones de toneladas, lo que equivale al 45,9% del total de comercio exterior, con un descenso de 9,6% alcanzando una baja de 0,18 millones de toneladas a lo registrado en enero 2025.

La carga correspondiente a graneles líquido-gaseosos anotó 0,78 millones de toneladas, constituyendo el 20,5% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 25,2%.

En tanto, la carga correspondiente a graneles anotó 0,71 millones de toneladas, representando el 18,7% de lo movilizado, registrando un ascenso de 28,5%, sumando 0,16 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,25 millones de toneladas, y representó el 6,7% del comercio exterior, decreciendo 23,9%, comparado con enero de 2025.

Contenedores movilizados

En enero de 2026, los contenedores movilizados por los puertos de la región de Valparaíso alcanzaron los 254.779 TEUs, creciendo 0,4% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 1.138 TEUs. En comparación a enero de 2025, los contenedores de 40 pies movilizados anotaron una variación negativa de 2,3%, restando 2.624 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies aumentaron 25,8%, lo que significó 6.386 unidades más.

En relación al mes anterior los contenedores de 40 pies, registraron una variación interanual negativa de 16,4%, equivalente a 21.981 unidades menos, mientras que los contenedores de 20 pies, crecieron en 29,3%, lo que se tradujo a 7.049 unidades adicionales.

