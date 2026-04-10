La carga total movilizada en los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos y terminales de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante febrero fue de 3,83 millones de toneladas, registrando un retroceso de 0,1%. En relación al mes precedente, registró un descenso de 0,29 millones de toneladas, significando una caída de 7,0%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

En tanto, en la cifra acumulada del año 2026 alcanza las 7,94 millones de toneladas, cantidad que anotó una variación negativa de 2,8%, lo que se tradujo en 0,23 millones de toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

Carga Efectiva

La carga total embarcada fue de 1,30 millones de toneladas ascendiendo en 4,0%, equivalente a 0,05 millones de toneladas adicionales en relación al mismo período del año anterior. En comparación con enero, presentó una variación negativa de 0,9%.

La carga embarcada al exterior, registró 1,09 toneladas, cifra que anotó un ascenso de 2,7% en relación a febrero 2025. Mientras que, en comparación al mes anterior retrocedió 0,4%. En tanto, la carga de de cabotaje embarcada totalizó 0,21 millones de toneladas, cifra que creció 11,1% respecto a igual mes de 2025.

Respecto a la carga total desembarcada, registró 2,46 millones de toneladas, anotando un descenso de 1,3% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un descenso de 11,2%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,42 millones de toneladas, cifra que retrocedió un 0,7% en comparación a igual mes del año 2025. La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,04 millones de toneladas durante el mes de febrero, descendiendo 27,0% en la comparación anual.

En cuanto a la carga manipulada, se movilizaron 0,07 millones de toneladas en febrero, registrando una variación negativa de 23,3%. En comparación con enero 2026, la carga manipulada presentó un ascenso de 102,0%.

Comercio exterior y tipos de carga

Del total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 51,1%, alcanzando 1,79 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 1,8% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total, el 49,7% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,89 millones de toneladas, mientras que el 50,3% restante fue por concepto de importaciones, registrando 0,90 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,72 millones de toneladas, lo que equivale al 48,9% del total de comercio exterior, con un descenso de 1,2% alcanzando una baja de 0,02 millones de toneladas a lo anotado en febrero 2025. En tanto, la cifra acumulada del año alcanzó a 3,45 millones de toneladas, cifra que disminuyó 5,6% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga correspondiente a carga líquida y gaseosa anotó 0,98 millones de toneladas, constituyendo el 27,9% del comercio exterior, registrando una variación positiva de 16,4%

En tanto, la carga de graneles alcanzó 0,55 millones de toneladas, representando el 15,7% de lo movilizado, registrando un descenso de 10,7%, restando 0,07 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,18 millones de toneladas, y representó el 5,3% del comercio exterior, decreciendo 33,2%, comparado con febrero de 2025.

Contenedores movilizados

En febrero de 2026, los contenedores movilizados por los puertos de la región de Valparaíso alcanzaron 225.153 TEUs, decreciendo 1,5% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un descenso de 3.474 TEUs.

En comparación a febrero de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación negativa de 3,0%, restando 3.040 unidades. En tanto, los de 20 pies aumentaron 11,5%, lo que significó 2.606 unidades más

En relación al acumulado del año 2026, los contenedores alcanzaron un total de 485.136 TEUs, equivalente a un ascenso de 0,6%. Los contenedores de 40 pies no presentaron variación en la cifra acumulada, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso en lo que va del año del 6,3%.

Por MundoMaritimo