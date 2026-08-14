La carga total movilizada en los puertos de la región de Valparaíso (incluyendo los puertos y terminales de Ventanas, Valparaíso y San Antonio, entre otros) durante junio fue de 4,01 millones de toneladas, registrando un retroceso de 6,7%. En relación al mes precedente, registró un descenso de 0,22 millones de toneladas, equivalente a una caída de 5,1%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

En el periodo enero-junio de 2026 se movilizaron un total de 24,51 millones de toneladas de carga en la región, cantidad que registró una variación negativa de 1,6%, lo que se tradujo en 0,39 millones de toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

Carga efectiva

La carga total embarcada fue de 1,37 millones de toneladas descendiendo en 1,1%, equivalente a 0,02 millones de toneladas menos en relación con el mismo período del año 2025. En comparación con el mes anterior, la carga total embarcada presentó una variación positiva de 4,2%.

La carga embarcada al exterior, registró 1,11 millones de toneladas, cifra que anotó un descenso de 5,1% en relación a junio 2025. Mientras que, en comparación al mes anterior avanzó 6,5%. En tanto, la carga de cabotaje embarcada totalizó 0,26 millones de toneladas, cifra que creció 20,3% respecto a igual mes de 2025

Respecto a la carga total desembarcada, alcanzó las 2,59 millones de toneladas, anotando un descenso de 9,5% en comparación al mismo mes del año 2025. En comparación al mes anterior, la carga total desembarcada registró un descenso de 9,3%.

Por otra parte, los desembarques desde el exterior totalizaron 2,55 millones de toneladas, cifra que retrocedió un 9,3% en comparación a igual mes del año 2025. La carga de cabotaje desembarcada totalizó 0,05 millones de toneladas durante el mes de junio, descendiendo 20,4% en la comparación anual.

En relación a carga manipulada, alcanzó un total de 0,05 millones de toneladas en junio, registrando una variación positiva de 0,1%. En comparación con mayo 2026, la carga manipulada presentó un descenso de 7,4%.

Comercio exterior y tipos de carga

Del total correspondiente a comercio exterior, la carga contenedorizada representó el 51,6%, alcanzando 1,89 millones de toneladas, registrando una variación negativa de 5,2% en comparación a igual mes del año anterior. En relación al total de carga contenedorizada, el 47,5% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,90 millones de toneladas, mientras que el 52,5% restante fue por concepto de importaciones, registrando 0,99 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,77 millones de toneladas, lo que equivale al 48,4% del total de comercio exterior, con un descenso de 10,9% alcanzando una baja de 0,22 millones de toneladas a lo anotado en junio de 2025. La cifra acumulada del año alcanzó las 10,70 millones de toneladas, cifra que disminuyó 2,0% en comparación a lo registrado en el 2025.

La carga correspondiente a graneles líquido-gaseosos anotó 0,94 millones de toneladas, constituyendo el 25,8% del comercio exterior, registrando una variación negativa de 19,7%.

En tanto, la carga correspondiente a graneles, alcanzó 0,66 millones de toneladas, representando el 18,0% del total movilizado, registrando un ascenso de 27,3%, sumando 0,14 millones de toneladas en comparación al mismo período del año anterior.

Finalmente, la carga suelta o general totalizó 0,17 millones de toneladas, y representó el 4,6% del comercio exterior, decreciendo 42,8%, comparado con junio de 2025.

Contenedores movilizados

En junio de 2026, los contenedores movilizados por los puertos de la región alcanzaron 231.607 TEUs, decreciendo 2,6% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un descenso de 6.221 TEUs. En comparación a junio de 2025, los contenedores de 40 pies anotaron una variación negativa de 1,8%, restando 1.933 unidades. En tanto, los contenedores de 20 pies decrecieron 9,2%, lo que significó 2.355 unidades menos.

Los contenedores movilizados en el periodo enero-junio alcanzaron un total de 1.439.736 TEUs, equivalente a un descenso de 1,2%. Los contenedores de 40 pies presentaron una variación acumulada negativa de 1,8%, mientras que los contenedores de 20 pies, registraron un ascenso acumulado de 3,6%.

Por MundoMaritimo