En mayo de 2026, la carga movilizada en los puertos de Tarapacá (norte de Chile) sumó 946.735 toneladas (t), disminuyendo 7,1% interanual y acumulando 6.562.206 t en lo que va del año, un 1,6% más respecto al mismo período del 2025. La actividad vinculada con exportaciones registró la mayor incidencia negativa del mes, ya que su dinamismo experimentó una reducción de 13,8% en doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).
En tanto, Tránsito a Terceros, presentó una caída de 15,4% interanual. Respecto a los movimientos que consignaron crecimientos, destacó Cabotaje, el cual evidenció un crecimiento de 118,4% en doce meses. Seguidamente se posicionó Importaciones, que consignó un incremento de 5,8% respecto al mismo mes del año anterior. Posteriormente se encuentra Reestiba, que exhibió un alza de 20,3% en interanual.
Embarque y Descarga
Las operaciones relacionadas con la Carga y Descarga de material movilizaron 921.597 t, marcando un decrecimiento de 7,6% en doce meses. Mientras que, la carga acumulada hasta el quinto mes del año mostró un alza de 1,6% respecto a igual período del año anterior, alcanzando 6.443.449 t.
Dentro de esta categoría, Exportaciones registró el mayor movimiento del período, ya que desplazó 632.905 t (-13,8% en doce meses), acumulando hasta mayo 5.263.918 t. En tanto, Importaciones, movilizó 142.204 t (+5,8%), su acumulado fue de 594.231 toneladas.
En cuanto a Tránsitos a Terceros, los puertos manejaron 85.808 t (-15,4%), acumulando desde enero, 416.320 t. Por último, Cabotaje movilizó este mes 85.808 t, su acumulado alcanzó 168.980 t.
Servicios de Manipulación
El cargamento movilizado por los Servicios de Manipulación sumó 25.138 t, creciendo 20,3% en doce meses, acumulando 118.757 t, lo que denota un retroceso de 1,3% respecto a igual período del año anterior.
Dentro de estos servicios, se destaca la actividad de Reestiba, el cual movilizó 25.138 toneladas (+20,3%). En tanto, el servicio de Transbordo no registró movimiento este período.
Carga a Granel Movilizada
En mayo, la Carga Movilizada a Granel sumó 638.388 t, lo que significó una disminución de 9,9% en interanual. En tanto, la variación acumulada presentó un aumento de 1,6% respecto a igual período del año anterior.
Por último, con relación al movimiento de otro tipo de carga, la actividad en los puertos de la región decreció 0,4% en doce meses, totalizando 308.348 t.
Por MundoMaritimo
Puertos de la región de Tarapacá movilizaron 786.363 toneladas en abril anotando alza del 0,5% interanual
Puertos de la región del Biobío movilizaron 2,5 millones de toneladas en agosto, anotando un descenso del 1,1% interanual
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