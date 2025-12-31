El sistema portuario de Chile enfrenta un período decisivo marcado por la modernización regulatoria, inversiones, la transformación digital y la definición de sus futuras concesiones, puesto que hacia 2030 vencerán los contratos en Iquique, Valparaíso, San Antonio y San Vicente, mientras el Estado avanza en la preparación de nuevas licitaciones que ingresarán al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 2026. En paralelo, en octubre se promulgó la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Cabotaje bajo la promesa de reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad, al tiempo que la Ventanilla Única Marítima (VUMAR) aumenta su rodaje operativo y se prepara para su despliegue progresivo en más regiones del país.

MundoMaritimo presenta a continuación un resumen con los principales hitos registrados durante 2025, organizado por macrozonas del país, dando cuenta de la materialización de inversiones, desempeño operativo, conectividad marítima y planificación estratégica desde el norte hasta el extremo sur de Chile.

Zona Centro

Durante el 2025, Puerto San Antonio reingresó al ranking Lloyd’s List One Hundred Ports 2025,reflejando la capacidad del ecosistema portuario de coordinarse y responder frente a los cambios globales. Solo, entre enero y septiembre, los terminales concesionados del puerto- DP World y San Antonio Terminal Internacional (STI)- movilizaron 1.474.958 TEUs, lo que representa un crecimiento de 12% interanual, equivalente a 163.501 TEUs adicionales.

En paralelo, Puerto San Antonio avanzó en el proyecto Puerto Exterior, al dar a conocer en noviembre el registro final de empresas y consorcios internacionales precalificados para ejecutar la construcción del molo de abrigo y obras complementarias del Puerto Exterior que implican una inversión estimada de US$1.950 millones. En el mismo mes, sumó la finalización de las obras de conservación y reforzamiento del molo de abrigo histórico, construido en 1912.

Respecto a su concesionario, STI impulsó una innovadora plataforma de gestión de datos basada en Gemelo Digital e Inteligencia Artificial, que integrará en un solo entorno las áreas de operaciones, en el marco de su estrategia de modernización junto a Hanseatic Global Terminals y NextPort.AI.

STI también dio inicio el 18 de noviembre a la operación de los servicios ‘Cherry Express’ para la temporada 2025-2026. Para este ciclo, el terminal dispondrá de cuatro servicios dedicados —dos más que la temporada anterior—, lo que se traducirá en 32 recaladas directas con destino a Asia.

Por otro lado, entre enero y noviembre, Puerto Valparaíso registró un sólido desempeño operativo, al movilizar 8.547.991 toneladas de carga general (+12,8%) y 841.050 TEUs (+22,4%). Terminal Pacífico Sur (TPS) concentró 7.005.225 toneladas, mientras que Terminal Portuario Valparaíso (TPV) alcanzó 1.542.766 toneladas.

En operaciones y equipamiento, TPS inició la temporada 2025-2026 ‘Cherry Express’, con un programa que incluye 17 buques con tránsito promedio de 22 días a China. TPS también ejecutó inversiones por US$4 millones en nuevas grúas, además de incorporar nueve equipos de patio Kalmar.

En tanto, Puerto Ventanas (PVSA) proyectó una inversión de US$16 millones para la construcción de cuatro silos de almacenamiento de granos limpios, con capacidad de 10.000 toneladas cada uno. El proyecto se encuentra en etapa de análisis tras el ingreso de una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En septiembre, PVSA fue reconocida a nivel regional e internacional por su enfoque en sostenibilidad y eficiencia logística, al recibir el Premio Marítimo de las Américas de la OEA. En noviembre sumó el Premio Nacional de Logística 2025 en la categoría Logística Sostenible.

SITRANS, en la zona central, ha asumido un rol protagónico al apostar por el uso del ferrocarril como complemento al transporte por carretera. Según el Reporte de Sostenibilidad de la compañía, el uso ferroviario de la ruta San Antonio–Santiago aumentó un 50% gracias a nuevas operaciones, lo que permitió disminuir en 34% los viajes y la exposición en carreteras, reduciendo la huella de carbono y ofreciendo una solución más eficiente.

Zona Norte

Durante 2025, los puertos de Arica e Iquique consolidaron su rol estratégico en la Macrozona Andina mediante inversiones, mayor conectividad marítima y un sostenido desempeño operativo. Terminal Puerto Arica (TPA) avanzó en su plan de modernización con la incorporación de grúas móviles Liebherr LHM 600 HR. Además, en el primer semestre, TPA promedió cerca de 240 mil toneladas mensuales y proyectando una leve alza en el segundo semestre por la temporada de buques factoría y la mayor actividad reefer.

En materia de conectividad, destaca el arribo del servicio directo ‘Alpaca’ de MSC, que desde octubre conecta Asia con la costa oeste de Sudamérica, recalando tanto en Arica como en Iquique. A ello se sumó el fortalecimiento del servicio quincenal ‘CPX’ de X-Press Feeders —ahora con zarpes semanales— que conecta Callao, Chancay, Iquique y Arica, con participación de CMA CGM y ONE.

En tanto, Puerto Antofagasta dio inicio en diciembre al proceso de licitación de la Zona de Desarrollo Logístico La Negra, proyecto estratégico del Plan Maestro que contempla 50 hectáreas destinadas a actividades logísticas, de comercio exterior y servicios, con conectividad vial y ferroviaria directa a 26 km de la ciudad. Esta iniciativa se desarrolla en paralelo a otros proyectos como la ampliación del Molo de Abrigo y la modernización del Antepuerto Portezuelo, alineados con el Corredor Bioceánico Vial.

En Mejillones fue inaugurado un nuevo terminal para la exportación de concentrados de cobre, proyecto desarrollado por Terminal Graneles del Norte (TGN) – filial de Puerto Angamos - y el Complejo Portuario Mejillones (CPM), con una inversión de US$130 millones. Por otra parte, Puerto Angamos incorporó nuevas grúas móviles multipropósito Liebherr LHM 600 HR.

Terminal Puerto Coquimbo (TPC) alcanzó un récord operacional en enero, tras movilizar 43.214 toneladas de fruta fresca, destacando 28.949 toneladas en contenedores y 14.264 toneladas en pallet, en plena temporada de exportación de frutas de verano. La incorporación del sitio 3, junto con la mejora continua de procesos y los proyectos de modernización del puerto, han permitido responder con agilidad a las crecientes exigencias del sector.

Zona Sur

En la Región del Biobío se concretaron avances clave en modernización logística y planificación portuaria. Por ejemplo, en su primer mes de operación (abril) en los puertos del Biobío, la Ventanilla Única Marítima (VUMAR) redujo en promedio 27 horas los trámites de pre-arribo de naves, equivalente a una disminución del 38%, mejorando la eficiencia en el ingreso anticipado de buques.

En paralelo, Puertos de Talcahuano adjudicó a la compañía Calibra un Plan Integral de Gestión de Tránsito por CLP 150 millones, orientado a analizar impactos urbanos de la actividad portuaria, mientras que el MOP proyecta obtenerla recomendación favorable (RS) para la interconexión de la Ruta Interportuaria con el puerto de San Vicente, habilitando inversiones a partir de 2026.

Asimismo, la estatal avanzó en el proceso de licitación del Puerto de San Vicente para el período 2030-2059. El ingreso del proyecto al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se prevé para comienzos del próximo año, con una licitación proyectada hacia 2028. Cabe mencionar que, el concesionario actual, SVTI, durante el año ejecutó inversiones como la puesta en marcha de una nueva grúa móvi Liebherr LHM 600, 7 reach stacker, 9 grúas horquilla, 23 tractocamiones y simuladores de capacitación.

También en la región del Biobío, AGUNSA anunció en agosto un importante impulso en sus operaciones logísticas en la Bahía de Coronel al concretar un contrato de largo plazo para operar 20.000 m² de infraestructura de almacenamiento. Ubicadas a poco más de un kilómetro del puerto, estas instalaciones permitirán triplicar el volumen de carga movilizada, optimizando la eficiencia operativa y la capacidad de la compañía en la región centro-sur de Chile.

En la Región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, la Empresa Portuaria Austral concluyó en diciembre la Etapa II del proyecto de mejoramiento del Muelle Arturo Prat en Punta Arenas, obras que permitirán por primera vez el atraque de cruceros de hasta 300 metros de eslora.

En paralelo, avanza el estudio de factibilidad para un nuevo puerto en Puerto Natales, proyecto que busca trasladar las operaciones fuera del área urbana y que considera una inversión superior a CLP 60 mil millones. El futuro terminal, cuya etapa de diseño se proyecta para 2029-2030, permitiría atender buques de hasta 150 metros de eslora, con calados de entre 6 y 9 metros.

