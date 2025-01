El comercio marítimo, la inestabilidad de las tarifas y la tensiones geopolíticas y comerciales, serán los ejes sobre los cuales girará el contendido estratégico que TOC Worldwide prepara para sus conferencias a nivel global: TOC EUROPE, TOC ÁFRICA, TOC AMÉRICAS y TOC ASIA, eventos que congregan a los principales tomadores de decisiones, analistas y profesionales de la industria marítima, portuaria y logística en torno a la discusión de las temáticas que determinan el curso del sector.

El contenido de cada una de las versiones de las conferencias TOC de este año se sustentará en ocho pilares: 1) Perspectivas del comercio marítimo, 2) Visibilidad y trazabilidad de la cadena de suministro, 3) Logística y desarrollo de infraestructura, 4) Sostenibilidad y crecimiento del negocio, 5) Innovación y tecnologías disruptivas, 6) Manejo eficiente de la carga y de las operaciones de terminales, 7) normativas armonizadas y estándares operacionales y 8) Seguridad.

Sobre esa base, TOC Worldwide ya se concentra en los factores que determinarán el 2025 de la industria marítima, destacando el impacto del retorno de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., hecho que agudizará las tensiones geopolíticas y comerciales en particular con China, las que probablemente se intensificarán. A esto se sumará el desarrollo de las controversias sobre el Canal de Panamá, Groenlandia y Canadá. La Unión Europea, no queda fuera de este juego estratégico en su búsqueda de una menor dependencia de China, que ya la ha llevado a pactar un acuerdo comercial con el Mercosur.

Otro factor determinante del sector estará dado por las nuevas redes de servicios marítimos configurados por la renovación de la estructura de las alianzas navieras, la que se concreta con el fin de la alianza 2M. MSC opera ahora en solitario, mientras que Maersk y su nuevo socio, Hapag-Lloyd, pondrán en marcha Gemini Cooperation, prometiendo una fiabilidad del 90%. También cumplirán un rol relevante Ocean Alliance y la Premier Alliance al influir en los patrones de comercio global. En tanto, en Medio Oriente, el reciente acuerdo de tregua entre Israel y Hamás plantea la posibilidad del fin de la crisis en el Mar Rojo; y un posible retorno de la navegación a la región.

Precisamente las problemáticas en las cadenas de suministro y su impacto en las tarifas, será otro de los nudos que se desatarán durante 2025. En este plano destacan las estrategias de nearshoring que benefician a países como México y Vietnam, las requerirán de tiempo e inversión a para su desarrollo. Mientras que a corto plazo los contratos indexados logran estar en auge como una fórmula que permite a propietarios de carga y a líneas navieras protegerse contra fluctuaciones tarifarias.

Por supuesto, durante este año el rol de los puertos y terminales en la cadena logística será clave. Al volverse el comercio marítimo más impredecible, buscarán ser más competitivos y resilientes, enfocándose en las cadenas de suministro y las necesidades de los clientes, mediante la integración logística y la inversión en infraestructura.

Otro factor que se ha vuelto un componente clave de la industria marítima portuaria y logística es la sostenibilidad como marco imprescindible en la proyección del crecimiento del negocio. La industria marítima actualmente enfrenta una fuerte presión para reducir su huella de carbono y alcanzar el objetivo de Net-Zero para 2050. Para lograrlo, es necesario cerrar la brecha financiera que impide la adopción de tecnologías limpias y la implementación de iniciativas de descarbonización.

No obstante, la eficiencia no podrá darse sin la existencia de normativas armonizadas, no solo en el ámbito de la sostenibilidad y la transición energética, sino también para las operaciones de terminales, entre otros aspectos. Si una terminal no reconoce los parámetros de toda la industria para intercambiar información y facilitar el manejo óptimo de la carga, la industria no puede avanzar adecuadamente.

TOC en busca de las respuestas

Las diferentes temáticas planteadas y su evolución a lo largo del año serán abordadas por el contenido editorial (en vivo y digital) de TOC, a través de los principales especialistas de la industria a nivel global, quienes compartirán con los integrantes del sector sus conocimientos y sus pronósticos.

¿Cuándo y dónde?

TOC EUROPE : 17-19 de junio en Róterdam, Países Bajos.

TOC ÁFRICA (2ª edición): 24-25 de septiembre en Tánger, Marruecos.

TOC AMÉRICAS: 21-23 de octubre en Ciudad de Panamá.

TOC ASIA: 25-26 de noviembre en Singapur.

Por MundoMaritimo