La movilización de contenedores en América Latina creció más que su PIB real entre 2019 y 2025. Así lo muestra el “Multiplicador Th/GDP”, uno de los indicadores centrales del estudio del economista Ricardo J. Sánchez, codirector de la Cátedra Kühne de Logística de la Universidad de los Andes, Colombia, sobre la trayectoria portuaria de las Américas y la cuenca del Caribe durante el primer cuarto de siglo. Su resultado para la región fue de 1,24 en ese período, mientras que Estados Unidos y Canadá registraron 0,94.
De acuerdo con el informe titulado “La trayectoria de la actividad portuaria de contenedores en América y la cuenca del Caribe en los primeros 25 años del milenio”— qué también ofrece el ranking portuario de 2025— el indicador permite comparar cómo cambió el volumen de contenedores movilizados respecto de la actividad económica. Para calcularlo, Sánchez divide el factor de crecimiento del movimiento portuario por el factor de crecimiento del PIB real entre el inicio y el final de cada período.
“Si M > 1, aumenta el movimiento portuario por unidad de PIB real; si M < 1, disminuye; si M = 1, permanece constante”, explica el estudio. Considerando lo anterior, el valor de 1,24 indica que el cociente entre movimiento portuario y PIB de América Latina aumentó 24% más que el PIB entre 2019 y 2025. En tanto, el 0,94 de Estados Unidos y Canadá señala una disminución relativa de 6% en ese mismo cociente.
El autor advierte que se trata de un índice relativo: “esta propiedad no convierte al índice en una elasticidad, un multiplicador causal, una medida de productividad ni una estimación del valor agregado portuario”, precisa. Un resultado inferior a uno tampoco significa necesariamente que se haya movilizado menos carga: indica que el movimiento creció menos que el PIB, o que cayó en mayor proporción.
En América Latina -conjunto que en este cálculo excluye al Caribe- el índice permaneció por encima de uno en las cinco ventanas examinadas. Alcanzó 1,55 entre 2000 y 2005 y 1,29 entre 2005 y 2010. Posteriormente se situó en 1,14 para 2010-2015 y en 1,13 para 2015-2019, antes de llegar a 1,24 en 2019-2025. Según Sánchez, los valores más altos del comienzo del siglo son “coherentes con la maduración de la contenedorización regional”.
El informe destaca que la relación entre movilización de contenedores y el PIB perdió intensidad respecto de los primeros años del siglo, aunque evolucionó de manera distinta según la región. En América Latina, el índice pasó de 1,55 en 2000-2005 a 1,24 en 2019-2025 y se mantuvo sobre uno en todas las ventanas analizadas. Estados Unidos y Canadá, en cambio, registraron 0,94 en el período más reciente: allí el movimiento portuario creció menos que el PIB.
El comportamiento reciente varía entre países. Para 2019-2025, el índice llegó a 1,55 en Jamaica; 1,38 en Perú; 1,32 en Brasil; 1,26 en México; y 1,24 en Ecuador. Colombia registró 1,15 y Chile, 1,06. Costa Rica, en cambio, se ubicó en 0,91. El agregado del Caribe alcanzó 1,06, aunque su trayectoria incluyó un valor de 0,83 entre 2010 y 2015.
Al observar la serie completa, algunos países mantuvieron el indicador sobre uno en todas las ventanas, aunque con distintas magnitudes. Perú comenzó con 1,70 en 2000-2005 y registró 1,38 en 2019-2025. Colombia alcanzó su máximo de 1,63 en 2005-2010 y llegó a 1,15 en el tramo más reciente. Brasil, por su parte, pasó de 1,92 en la primera ventana a valores más próximos a uno en las siguientes, antes de subir a 1,32 entre 2019 y 2025.
La trayectoria del Caribe fue menos uniforme. El agregado registró 1,10 tanto en 2000-2005 como en 2005-2010, cayó a 0,83 en 2010-2015 y se situó en 0,99 para 2015-2019. Sánchez identifica esta última secuencia como parte de un comportamiento “más volátil” que el latinoamericano en general. Entre los países, Jamaica pasó de 0,90 en 2015-2019 a 1,55 en 2019-2025, mientras que República Dominicana registró 1,02 en la ventana reciente.
A escala global, el indicador también superó uno en las cinco ventanas, pero llegó a 1,05 en la más reciente. Sánchez señala que “estos resultados describen cambios relativos, no elasticidades” y que la posible influencia de las redes marítimas o del transbordo requiere información adicional.
La comparación exige, además, tener presente que las ventanas del estudio duran entre cuatro y seis años: sus valores son acumulados y no están anualizados. Con esa salvedad, el indicador complementa la lectura de los volúmenes absolutos de los puertos al mostrar cuánto cambió su actividad de contenedores en relación con el tamaño de la economía correspondiente.
Por MundoMaritimo
Correlación del crecimiento del PIB con la movilización de contenedores continúa debilitándose
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