El puerto de Los Ángeles encabeza el ranking de movilización de contenedores de las Américas y la cuenca del Caribe en 2025, con 10,2 millones de TEUs, seguido por 2) Long Beach, con 9,88 millones, y 3) Nueva York-Nueva Jersey, con 8,89 millones, de acuerdo con el informe titulado “La trayectoria de la actividad portuaria de contenedores en América y la cuenca del Caribe en los primeros 25 años del milenio”, cuyo ranking portuario amplía el listado que tradicionalmente realiza CEPAL, al incorporar los puertos de EE.UU. y Canadá.
El estudio, elaborado por el economista Ricardo J. Sánchez, codirector de la Cátedra Kühne de Logística de la Universidad de los Andes, Colombia—y al que MundoMaritimo accedió en exclusiva— tiene como objetivo presentar evidencia resumida sobre la evolución de la industria portuaria de contenedores en las Américas entre 2000 y 2025. Para ello, examina una muestra de 155 puertos y complejos portuarios, que reúne aproximadamente 272 terminales especializadas o multipropósito y cuya cobertura, según estima el autor, supera el 90% de la actividad regional.
“Dos productos centrales del estudio son el ranking portuario de 2025 y el ‘Multiplicador Th/GDP - índice relativo del movimiento portuario/PIB’”, explica el informe. El primero ordena los puertos y complejos de acuerdo con su movimiento total de contenedores, mientras que el segundo compara la evolución de esa actividad con la del PIB real.
El ranking se construyó considerando tanto puertos individuales como complejos que agrupan varias terminales bajo una unidad funcional. De esta manera, Panamá Caribe incluye Bocas, CCT, Cristóbal y MIT; Bahía de Cartagena reúne Contecar y SPRC; y Panamá Pacífico comprende Balboa y Rodman/PSA. El Callao incorpora todas sus terminales, pero excluye a Chancay.
Luego de los tres puertos estadounidenses que lideran la clasificación aparecen 4) Panamá Caribe, con 5,88 millones de TEUs; 5) complejo de Santos, Brasil, con 5,80 millones; 6) Savannah, EE. UU., con 5,70 millones; 7) Houston, EE. UU. con 4,30 millones; 8) Bahía de Cartagena, Colombia, con 4,14 millones; 9) Panamá Pacífico, con 4,03 millones; y 10) Manzanillo, México, con 3,89 millones.
A continuación, se ubican 11) Vancouver, Canadá, con 3,78 millones de TEUs; 12) Virginia, EE. UU., con 3,61 millones; 13) El Callao, Perú, con 3,32 millones; 14) Seattle-Tacoma, EE. UU., con 3,07 millones; 15) Guayaquil, Ecuador, con 2,86 millones; 16) Kingston, Jamaica, con 2,66 millones; 17) Lázaro Cárdenas, México, con 2,62 millones; 18) Charleston, EE. UU., con 2,60 millones; 19) Oakland, EE. UU., con 2,25 millones; y 20) Buenos Aires, Argentina, con 2,09 millones.
En conjunto, el Top 60 movilizó 129,8 millones de TEUs, equivalentes al 98,4% del volumen total de la muestra continental. “Los diez primeros complejos concentran 48,3% del movimiento del Top 60; los cinco primeros, 31,3%; los veinte primeros, 70,6%. Se trata, por tanto, de una industria altamente concentrada en un grupo relativamente reducido de nodos”, destaca Sánchez.
EE.UU. y Canadá aportaron 19 puertos y complejos a la clasificación, que reunieron cerca del 49% del movimiento del Top 60. Brasil contó con diez, Chile con seis, México con cinco y Guatemala con tres. Panamá, en tanto, figuró con solo dos complejos, pero ambos se situaron entre los diez primeros debido a su función de transbordo.
En América del Sur, Santos ocupó el primer lugar, seguido por 2) Cartagena, con 4,14 millones de TEUs; 3) El Callao, con 3,32 millones; 4) Guayaquil, con 2,86 millones; 5) Buenos Aires, con 2,09 millones; y 6) San Antonio, con 2,06 millones. Más atrás se ubicaron 7) Buenaventura, con 1,70 millones; 8) Paranaguá, con 1,57 millones; 9) São Francisco do Sul-Itapoá, con 1,49 millones; y 10) Itajaí, con 1,43 millones de TEUs.
En América Central, Panamá Caribe lideró ampliamente el ranking con 5,88 millones de TEUs, seguido por 2) Panamá Pacífico, con 4,03 millones, y 3) Limón-Moín, Costa Rica, con 1,39 millones. En conjunto, los dos complejos panameños movilizaron 9,92 millones de TEUs. En el Caribe insular, 1) Kingston, Jamaica, encabezó la clasificación con 2,66 millones, seguido por 2) Caucedo, República Dominicana, con 1,68 millones; 3) San Juan, Puerto Rico, con 1,28 millones; y 4) Freeport, Bahamas, con 1,26 millon.
Según el informe, los primeros puestos muestran una “arquitectura dual”, en la que conviven grandes puertas de acceso al comercio doméstico, complejos exportadores latinoamericanos y hubs de transbordo.
El autor advierte, no obstante, que “el ranking absoluto no distingue por sí solo entre volúmenes de origen o destino y volúmenes de transbordo”. Asimismo, algunos datos de 2025 —entre ellos los de Los Ángeles y Nueva York-Nueva Jersey— son provisionales, debido a que las cifras oficiales aún no estaban disponibles al cierre del estudio.
Por MundoMaritimo
Ranking CPPI 2025: Posorja, de Ecuador, y Coronel, de Chile, lideran el desempeño portuario de América Latina
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