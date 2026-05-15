Con el objetivo de fortalecer la preparación y la coordinación frente a emergencias en el entorno marítimo-portuario, Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, junto al Comité Regional de Educación y Difusión de Seguridad en Actividades Marítimas (Coredsamar), realizaron el seminario Salud Mental y Resiliencia ante Desastres en el Ámbito Marítimo-Portuario, que convocó a cerca de 100 personas, entre éstas, autoridades marítimas, comunidades de Puchuncaví, organismos técnicos y distintos actores del sector. Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de PVSA, además de participar en el panel de conversación, expuso distintos casos de resiliencia portuaria y el rol de la anticipación ante desastres en el sector marítimo portuario.
Durante el seminario también expusieron la Autoridad Marítima, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), Puerto Ventanas y Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), instituciones que compartieron experiencias, aprendizajes y buenas prácticas vinculadas a la prevención, preparación y capacidad de respuesta frente a contingencias que puedan afectar a las personas y operaciones.
En este contexto, Luis Fuentes, destacó la importancia de generar espacios de colaboración y reflexión en torno a estos temas. “Valoramos la realización de este seminario en conjunto con la autoridad marítima, Municipalidad de Puchuncaví y las empresas de la bahía. La gestión de riesgos y resiliencia organizacional son capacidades estratégicas que nos permiten anticipar, absorber, responder y adaptarse a interrupciones, fortaleciendo el cuidado y cultura de seguridad”.
En la experiencia de PVSA, “la resiliencia en las operaciones portuarias comienza con la gestión disciplinada, sistemática y metódica de los riesgos. Promover instancias que fortalezcan la preparación, el trabajo coordinado y el cuidado de las personas es fundamental para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la actividad marítimo-portuaria”, agregó.
Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, precisó que: “Hoy queremos seguir trabajando desde la conversación, innovación e inversión en actividades preventivas, algo que es sumamente importante y fundamental. Quiero destacar el rol de Puerto Ventanas porque, desde su experiencia, demuestra que las cosas pueden hacerse mejor y que todos podemos aprender cada día más”.
Al término de la actividad, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Carlos Cerda, valoró la iniciativa: “Agradezco a todos los organizadores de esta jornada tan importante en la que hablamos de seguridad, salud mental, temas que pocas veces se tocan. Nos vamos con aprendizaje y hay que seguir trabajando para poder fortalecer las organizaciones, la comunidad y las autoridades”.
Christian Cardemil, director regional de SENAPRED señaló: “Acabamos de tener un tremendo seminario donde hablamos de salud mental, de emergencia y de gestión de riesgo de desastre, tres variables que están vinculadas entre sí desde la visión de la resiliencia. Los lazos de confianza y conocimiento para poder actuar en base a los riesgos son fundamentales”.
La realización de esta actividad forma parte del trabajo permanente que impulsa Puerto Ventanas para contribuir al desarrollo sostenible del territorio, promoviendo instancias de formación, diálogo y vinculación con actores públicos, privados y comunitarios de la zona.
Puerto Ventanas y Autoridad Marítima realizan seminario de seguridad en operaciones portuarias
La seguridad y prevención de riesgos en los terminales portuarios fueron analizados durante seminario en Quintero
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