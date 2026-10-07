Con la presencia del gerente general de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), Jorge Oyarce, y representantes de las cuatro organizaciones sindicales del terminal, el 6 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo para abordar el proceso de diversificación de cargas que impulsó la filial del grupo Sigdo Koppers en Puchuncaví, y el impacto económico y social que ha implicado para la localidad de Puchuncaví y la Región de Valparaíso.
Actualmente la Región de Valparaíso presenta diversos desafíos de empleabilidad, por lo cual durante la visita fue especialmente relevante el compromiso que sostiene PVSA en el territorio y su estrategia de diversificación de carga. Entre otros aspectos, se destacó que, a través de empleos directos e indirectos, el terminal portuario impacta a cerca de 3.000 personas de Puchuncaví y Quintero, y que, por ejemplo, en el caso de la transferencia de aceros, solo a nivel de operaciones del muelle se triplica la dotación de personal (eventual).
Adicional al fierro, se suma también como nueva carga la descarga de carbonato de sodio y cemento en big bags, con lo cual Ventanas ya se posiciona como un puerto multipropósito en la Región de Valparaíso.
Durante la reunión, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de PVSA recalcó la importancia de contar con áreas de respaldo para seguir impulsando nuevos desarrollos: “actualmente enfrentamos el desafío de potenciar la actividad portuaria con una visión de desarrollo sostenible, aprovechando nuevas oportunidades como las cargas transandinas y fortaleciendo la colaboración público-privada. Para ello, es fundamental que instrumentos de planificación territorial como el PREMVAL entreguen certezas y resguarden las áreas de respaldo necesarias para el crecimiento de la actividad portuaria, contribuyendo así a la competitividad regional, la generación de empleo y nuevas oportunidades para los habitantes de Puchuncaví”, sostuvo.
Bienestar y empleabilidad
Otro de los principales focos de la reunión fue la estrategia de Bienestar y sus seis programas de trabajo, donde se destacó especialmente el Programa Preventivo de la Política de Alcohol y Drogas. Asimismo, en materia de Desarrollo Organizacional se abordaron las cuatro líneas de formación que impulsa la Escuela de Formación Talento Portuario Puerto Ventanas S.A., que en lo que va del año ya suma 11 mil horas de formación en su comunidad laboral.
En relación a esto, la secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó que hay un compromiso para conformar futuras mesas tripartitas entre los trabajadores y la empresa, comprendiendo que la prevención, capacitación y certificación son claves. “Nos vamos con la sensación de que éste es un puerto que está creciendo, que ha ido aumentando en la cantidad de su dotación contratada y para nosotros es una buena noticia que el puerto tenga mayor movimiento porque eso significa más empleos para la región. Desde Puerto Ventanas vemos que se está acompañando el Plan Chile Despega porque se están generando nuevas oportunidades laborales”, afirmó la autoridad regional.
Por su parte el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristián Mella, se mostró “muy contento de haber podido participar en una grata reunión con la gerencia y los trabajadores de acá, de Puerto Ventanas” y agregó que “hemos podido ver el futuro desarrollo que va a tener y, ciertamente, cómo están contribuyendo a la contratación de muchas personas de la zona. Sabemos que el Plan Chile Despega contempla ese apoyo permanente a los trabajadores de una zona de oportunidades como es Quintero y Puchuncaví”.
En tanto, , el director regional del Instituto de Seguridad Laboral de Valparaíso, Mario Villanueva, relevó la gestión en innovación que desarrolla la empresa, destacando el cómo se amplían sus procesos hacia la comunidad.
La jornada también abordó asuntos de Relaciones Laborales, Vinculación Comunitaria y una visita técnica a terreno que consideró una visita al muelle y sitios de atraque.
Cabe mencionar que el encuentro contó también con la asistencia de Mauricio Pérez, coordinador territorial para la gestión socioambiental de las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero. Por parte de PVSA también asistieron también directivos del Sindicato N°1, Sindicato de Empresa Marítimo Portuario, Administración y Operaciones S.A, y Sindicato Profesional de Estibadoras y Estibadores Portuarios Quintero Ventanas.
Puerto Ventanas surge como alternativa para exportación de frutas, primera carga de este tipo en la historia de la Bahía de Quintero-Ventanas
Puerto Ventanas impulsa operación granelera sostenible apoyada en tecnología y diversificación de cargas
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.