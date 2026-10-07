Con la presencia del gerente general de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), Jorge Oyarce, y representantes de las cuatro organizaciones sindicales del terminal, el 6 de octubre se llevó a cabo una reunión de trabajo para abordar el proceso de diversificación de cargas que impulsó la filial del grupo Sigdo Koppers en Puchuncaví, y el impacto económico y social que ha implicado para la localidad de Puchuncaví y la Región de Valparaíso.

Actualmente la Región de Valparaíso presenta diversos desafíos de empleabilidad, por lo cual durante la visita fue especialmente relevante el compromiso que sostiene PVSA en el territorio y su estrategia de diversificación de carga. Entre otros aspectos, se destacó que, a través de empleos directos e indirectos, el terminal portuario impacta a cerca de 3.000 personas de Puchuncaví y Quintero, y que, por ejemplo, en el caso de la transferencia de aceros, solo a nivel de operaciones del muelle se triplica la dotación de personal (eventual).

Adicional al fierro, se suma también como nueva carga la descarga de carbonato de sodio y cemento en big bags, con lo cual Ventanas ya se posiciona como un puerto multipropósito en la Región de Valparaíso.

Durante la reunión, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de PVSA recalcó la importancia de contar con áreas de respaldo para seguir impulsando nuevos desarrollos: “actualmente enfrentamos el desafío de potenciar la actividad portuaria con una visión de desarrollo sostenible, aprovechando nuevas oportunidades como las cargas transandinas y fortaleciendo la colaboración público-privada. Para ello, es fundamental que instrumentos de planificación territorial como el PREMVAL entreguen certezas y resguarden las áreas de respaldo necesarias para el crecimiento de la actividad portuaria, contribuyendo así a la competitividad regional, la generación de empleo y nuevas oportunidades para los habitantes de Puchuncaví”, sostuvo.

Bienestar y empleabilidad

Otro de los principales focos de la reunión fue la estrategia de Bienestar y sus seis programas de trabajo, donde se destacó especialmente el Programa Preventivo de la Política de Alcohol y Drogas. Asimismo, en materia de Desarrollo Organizacional se abordaron las cuatro líneas de formación que impulsa la Escuela de Formación Talento Portuario Puerto Ventanas S.A., que en lo que va del año ya suma 11 mil horas de formación en su comunidad laboral.

En relación a esto, la secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó que hay un compromiso para conformar futuras mesas tripartitas entre los trabajadores y la empresa, comprendiendo que la prevención, capacitación y certificación son claves. “Nos vamos con la sensación de que éste es un puerto que está creciendo, que ha ido aumentando en la cantidad de su dotación contratada y para nosotros es una buena noticia que el puerto tenga mayor movimiento porque eso significa más empleos para la región. Desde Puerto Ventanas vemos que se está acompañando el Plan Chile Despega porque se están generando nuevas oportunidades laborales”, afirmó la autoridad regional.

Por su parte el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristián Mella, se mostró “muy contento de haber podido participar en una grata reunión con la gerencia y los trabajadores de acá, de Puerto Ventanas” y agregó que “hemos podido ver el futuro desarrollo que va a tener y, ciertamente, cómo están contribuyendo a la contratación de muchas personas de la zona. Sabemos que el Plan Chile Despega contempla ese apoyo permanente a los trabajadores de una zona de oportunidades como es Quintero y Puchuncaví”.

En tanto, , el director regional del Instituto de Seguridad Laboral de Valparaíso, Mario Villanueva, relevó la gestión en innovación que desarrolla la empresa, destacando el cómo se amplían sus procesos hacia la comunidad.

La jornada también abordó asuntos de Relaciones Laborales, Vinculación Comunitaria y una visita técnica a terreno que consideró una visita al muelle y sitios de atraque.

Cabe mencionar que el encuentro contó también con la asistencia de Mauricio Pérez, coordinador territorial para la gestión socioambiental de las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero. Por parte de PVSA también asistieron también directivos del Sindicato N°1, Sindicato de Empresa Marítimo Portuario, Administración y Operaciones S.A, y Sindicato Profesional de Estibadoras y Estibadores Portuarios Quintero Ventanas.