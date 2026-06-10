En el desarrollo del Seminario Internacional “Dry Bulk Shipping: desafíos, soluciones y buenas prácticas”, realizado recientemente en Santiago, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A., destacó que la compañía ha impulsado una política permanente orientada a desarrollar sus operaciones sobre “los pilares fundamentales de la sostenibilidad”, incorporando estos principios como parte integral de su estrategia de gestión tanto en el corto como en el largo plazo.
El ejecutivo subrayó además el rol estratégico que cumplen los puertos para el comercio exterior chileno, considerando que el 96% del intercambio comercial del país se moviliza por vía marítima, proyectándose un crecimiento sostenido de estos flujos en los próximos años. “Los puertos tienen que prepararse para ese desafío”, afirmó. En ese contexto, relevó la importancia del sistema portuario de la Región de Valparaíso, destacando que Puerto Ventanas moviliza cerca del 50% de los graneles sólidos y líquidos de la zona portuaria regional.
Sostenibilidad operacional
La sostenibilidad ha sido uno de los ejes estratégicos de Puerto Ventanas durante la última década, impulsando la adopción de estándares operacionales alineados con las mejores prácticas internacionales. Según Fuentes, el terminal fue el primero en Chile en obtener, en 2016, la certificación europea EcoPorts, reconocimiento que ha mantenido de forma ininterrumpida hasta la fecha. Asimismo, resaltó que obtuvieron a fines de 2025 el Premio Nacional de Logística Sostenible, uno de los más recientes reconocimientos a su gestión, entre otros.
Añadió que las autoridades de la bahía de Quintero están promoviendo la adopción de las mejores técnicas disponibles en distintos sectores industriales, tomando como referencia las normas europeas BREF (Documento de Referencia sobre las Mejores Técnicas Disponibles).
En este contexto, sostuvo que la cultura de sostenibilidad es muy relevante en Puerto Ventanas. Añadiendo que “la operación no es intrínsecamente segura solo por su mayor nivel de tecnología; la capacitación y la participación permanente de nuestros trabajadores son elementos esenciales en este proceso”, afirmó, destacando además la capacidad del terminal para diversificar cargas y responder a nuevas oportunidades de negocio.
Modernización portuaria
La diversificación de cargas y la modernización de infraestructura han primordiales para la transformación de Puerto Ventanas en los últimos años. De acuerdo con Fuentes, el terminal cuenta con una capacidad de almacenamiento cercana a las 500.000 toneladas y se ha consolidado como una pieza clave para el comercio exterior de la zona centro-sur del país, canalizando más del 90% de las exportaciones de concentrado de cobre provenientes de esta área.
No obstante, el avance del proceso de descarbonización ha obligado al puerto a redefinir su matriz de cargas. “Hasta 2015 recibíamos del orden de 2,5 millones de toneladas anuales de carbón y esos volúmenes han disminuido significativamente, por lo que hemos tenido la necesidad de diversificarnos hacia otras cargas”, señaló.
A este desafío se sumó el incendio que afectó las instalaciones en 2022, situación que la compañía aprovechó para impulsar un proceso de reconversión tecnológica. En este marco, el puerto incorporó cintas transportadoras tubulares y sistemas de almacenamiento. Asimismo, Fuentes destacó que Puerto Ventanas es el único terminal del país con capacidad para operar simultáneamente dos sitios de atraque mediante shiploader, alcanzando tasas de embarque cercanas a las 30.000 toneladas diarias.
A ello se suma un sistema bimodal de recepción de cargas por camión y ferrocarril, modalidad a través de la cual ingresa más del 90% del concentrado de cobre que moviliza el puerto. Además de nueva infraestructura para el manejo de carbonato de sodio o ceniza de soda. “Estamos incursionando en cargas como acero y ceniza de soda, que no eran parte de la línea tradicional del puerto, mientras robustecemos nuestra infraestructura para cargas históricas como concentrado de cobre, granos y carbón”, indicó Fuentes.
Proyección y resiliencia
A modo de conclusión, Luis Fuentes destacó que la trayectoria de Puerto Ventanas ha estado marcada por su capacidad de adaptación a las transformaciones del mercado y a las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad. En ese sentido, afirmó que el concepto de resiliencia refleja adecuadamente la evolución que ha experimentado el terminal, incorporando nuevas tecnologías, diversificando sus cargas y fortaleciendo sus estándares operacionales para responder a los desafíos de largo plazo.
El ejecutivo subrayó además que el puerto continuará desempeñando un rol estratégico para la industria minera, sector que proyecta un importante crecimiento durante la próxima década. “Somos un eslabón clave en la industria minera”, señaló, agregando que el desarrollo de nuevos proyectos en la zona central representa una oportunidad relevante para el sistema portuario regional.
Por MundoMaritimo
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