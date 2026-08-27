Puerto Ventanas S.A., informó en un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que a través de su filial Logística Portuaria Andes SpA (LPA), concretó con ENGIE Energía Chile S.A. la compraventa de los activos que conforman Puerto Andino, instalación ubicada en la bahía de Mejillones, Región de Antofagasta—norte de Chile— destinada a la carga, descarga y transferencia de graneles.

La adquisición representa un cambio respecto de la relación que Puerto Ventanas ya mantenía con Puerto Andino. Desde 2023, su filial Puerto Abierto S.A. (PASA) está a cargo del desarrollo, operación y comercialización del terminal, en virtud del acuerdo comercial suscrito con ENGIE. En junio de ese año comenzó la operación y mantenimiento de las instalaciones, mientras que PASA también concretó contratos para la atención de cargas en el recinto

En este contexto, la compraventa permite a Puerto Ventanas avanzar desde la operación del terminal por cuenta de su filial hacia la adquisición de los activos que conforman Puerto Andino, una vez que se complete la transferencia de la concesión marítima.

El proceso de adquisición

La operación se materializó luego de que se cumplieran las condiciones suspensivas establecidas en el contrato de promesa de compraventa suscrito entre Puerto Ventanas y ENGIE el 25 de febrero de 2026. En este marco, LPA y ENGIE suscribieron el contrato de compraventa de activos y transferencia parcial de concesión marítima, mediante el cual la filial de Puerto Ventanas adquirió las instalaciones marítimas y terrestres de Puerto Andino, junto con la parte de la concesión marítima que las ampara.

No obstante, la transferencia de la concesión marítima permanece sujeta a la aprobación del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de operaciones.

La operación fue acordada por un precio total de US$58,9 millones, de los cuales US$38,03 millones ya fueron desembolsados por LPA a ENGIE como primer pago. Los montos restantes están sujetos a los hitos y condiciones establecidos en el contrato de compraventa.

La operación tiene su origen en el contrato de promesa anunciado por Puerto Ventanas en febrero. Posteriormente, la compañía hizo uso de una facultad contemplada en dicho acuerdo para ceder su posición contractual como compradora a su filial Logística Portuaria Andes SpA.

De esta manera, LPA asumió la totalidad de los derechos y obligaciones que correspondían a Puerto Ventanas bajo el contrato de promesa y pasó a suscribir directamente el acuerdo definitivo con ENGIE.

Estrategia de crecimiento de PVSA

Puerto Andino, cuenta con un terminal que comprende un muelle mecanizado y estructuras marítimas y terrestres destinadas a operaciones de carga, descarga y transferencia de graneles en general.

Puerto Ventanas señaló que la adquisición se enmarca en su estrategia de expansión. La compañía indicó que, una vez verificada la condición suspensiva asociada a la transferencia de la concesión marítima, “esta adquisición es consistente con la estrategia de crecimiento de PVSA”.

La empresa precisó, sin embargo, que “a esta fecha no sea posible cuantificar sus efectos en los estados consolidados”.

Por MundoMaritimo