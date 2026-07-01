Con la presencia y participación del Gerente de Explotación Sostenible, Luis Fuentes, Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, estuvo presente en el encuentro minero internacional Cordillera Que Une: Minería Binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina.
La iniciativa, impulsada por FAROandes (centro científico con sede en Mendoza), la Municipalidad de Los Andes y el diario El Mercurio de Valparaíso, tuvo por objetivo estrechar la vinculación y cooperación entre Chile y Argentina para avanzar en la transformación de la macrozona andina en un polo de cooperación económica en la industria minera, energética y logística. Lo anterior, teniendo presente tanto las oportunidades que ofrece el Paso Los Libertadores, como la logística portuaria en el norte, centro y sur de Chile para acceder al Océano Pacífico.
En ese contexto, Fuentes participó del panel de conversación Ciudades y Logística, moderado por Carlos Vergara, de El Mercurio de Valparaíso. También expusieron Manuel Rivera, alcalde de Los Andes; Rodolfo Vargas, ministro de Producción de la Provincia de Mendoza; el presidente de Aconcagua 2050, Cristián Castro; el presidente del Directorio de Puerto Valparaíso, Gonzalo Le Dantec; y el gerente general de la Sociedad Concesionaria Puerto Terrestre Los Andes S.A. (PTLA), Ricardo Ghiorzi.
En la conversación, el ejecutivo de PVSA expuso sobre los 35 años de experiencia del puerto como especialista en la transferencia de graneles sólidos y servicios especializados para la minería, como también las capacidades del terminal. Entre éstas, destacó la recepción bimodal de carga (vía férrea y terrestre), la capacidad de embarque simultáneo de 30 mil toneladas de concentrado de cobre en dos sitios de atraque y, entre otros, los estándares sociales y ambientales con los cuales opera el terminal, fundamentales para compatibilizar de manera sostenible el crecimiento de carga y el eventual embarque de mineral argentino.
Al finalizar el encuentro, el ejecutivo de PVSA enfatizó en la importancia del proyecto Paso Centauro: “La cooperación entre ambos países es clave para facilitar la conectividad de ambos países de forma eficiente y moderna, que considere a todos los servicios involucrados en el paso de fronteras”. Asimismo, celebró el consenso de que PVSA “es el puerto natural de salida de la carga mendocina, ya que es el terminal más cercano al paso fronterizo y el único especializado en minería con la ventaja del transporte de carga bimodal ya sea por tren o camiones, por lo tanto, nos vamos muy contentos”.
La primera versión del ciclo de seminario contó con la presencia, entre otras autoridades, del canciller, Francisco Pérez Mackena; el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones; el gobernador de la región, Rodrigo Mundaca; y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales. El segundo encuentro se realizará en agosto.
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