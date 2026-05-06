En el marco del compromiso de Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, con la educación de los jóvenes de Puchuncaví, se realizó el tradicional desayuno de bienvenida para los 11 estudiantes de carreras técnicas del Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea (C.E.B.S.A) de Las Ventanas que realizarán su práctica en el puerto durante el 2026.

En la actividad los estudiantes compartieron junto al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, los concejales Rosa Berríos y Juan Elías y estuvieron acompañados por sus maestros guías, apoderados y docentes. Lo(a)s alumno(a)s 3° y 4° Medio de las especialidades de Administración, Conectividad y Redes, y Electricidad, estarán en la empresa hasta el mes de noviembre de este año, realizando diversas funciones y distintos proyectos prácticos, familiarizándose así con el trabajo corporativo en el sector marítimo portuario.

Durante la ceremonia, Mitze Ríos, subgerenta de Personas y Cultura de PVSA, valoró la importancia que tiene para el puerto la presencia de los estudiantes duales: “El programa DUAL lleva con nosotros 27 años. Las nuevas generaciones que están cambiando la realidad del mundo y país, son un aporte muy importante en nuestra empresa. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente con el programa y esperamos seguir contribuyendo al desarrollo de toda la juventud de nuestra comuna”.

Por su parte, el alcalde de la comuna valoró la trayectoria de la alianza entre el establecimiento educacional y el puerto, y la oportunidad que genera el puerto para los jóvenes de Puchuncaví. “Hoy día la participación de los alumnos que inician este proceso de práctica los lleva a la vanguardia, con su nuevo sistema de transferencia de carga. Por lo tanto, estoy contento porque alumnos de nuestra comuna van a tener una oportunidad de enriquecimiento en lo que ellos están estudiando y que les va a permitir crecer como personas, técnicos y futuros profesionales”, dijo.

Este año, los estudiantes duales se desempeñarán en las áreas de Mantención, Nombrada, Pañol, Terminal Costa, Comunicación y Administración de PVSA, lo cual complementará sus capacidades y conocimientos teóricos, con una perspectiva 100% práctica. En relación a esto, Cristián Vergara, director C.E.B.S.A de Las Ventanas aseguró que esta oportunidad les “permite que tengan una experiencia que les va a servir -finalmente- para su toma de decisiones cuando quieran elegir la carrera que quieran continuar estudiando a futuro”.

Asimismo, Angela Guzmán, estudiante de 4° Medio que cursa técnico en Administración comentó: “Iniciar mi proceso de práctica hoy en Puerto Ventanas S.A. significa una gran oportunidad en lo personal y profesional. Es una experiencia que me motiva mucho, ya que se trata de una empresa importante en el país, lo que me permite conocer de cerca cómo funciona el mundo laboral. Además, esta práctica se relaciona directamente con lo que quiero estudiar a futuro, que es ingeniería en Negocios Internacionales, por lo que la veo como un primer paso para aprender, desarrollarme y proyectarme en el mundo laboral”.

Durante el desayuno de bienvenida, los estudiantes en práctica recibieron un regalo y pudieron compartir experiencias de lo ya vivido en sus primeros días en Puerto Ventanas S.A. junto a la autoridades y ejecutivos PVSA presentes.

Previo al inicio del programa, de la mano de la fundación Chile DUAL, los maestros guías fueron capacitados para profundizar, entre otros, sobre los planes de aprendizaje y herramientas de vinculación con su aprendiz.