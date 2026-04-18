En el marco del compromiso con la educación de los jóvenes de Puchuncaví que promueve Puerto Ventanas S.A. (PVSA), filial del grupo Sigdo Koppers, y Quintero Energía SpA. se dio inicio a una nueva versión de su programa de educación dual junto al Complejo Educacional Bicentenario Sargento Aldea (C.E.S.A) de Las Ventanas. Este año, en el que PVSA cumple 27 años impulsando esta iniciativa, se trabajó la instancia preparatoria junto a la fundación Chile Dual.

Cerca de 20 maestros guías de ambas empresas participaron en la capacitación anual dictada por Chile Dual, orientada a reforzar las herramientas pedagógicas, revisar la estrategia de educación dual, profundizar en el plan de aprendizaje y fortalecer el vínculo formativo con los estudiantes. Así, en esta instancia, que busca asegurar una experiencia de aprendizaje integral tanto técnica como personal para los jóvenes, los trabajadores de ambas compañías fortalecieron sus competencias como maestros guías y compartieron experiencias a partir de su participación en versiones anteriores del programa.

En el marco de la capacitación, Mitze Ríos, subgerenta de Personas y Cultura, agradeció el compromiso del equipo: “El rol de los trabajadores es clave en este proceso formativo, no solo en la transmisión de conocimientos técnicos, sino también en la formación de habilidades para la vida laboral, tan necesaria en el mundo actual, contribuyendo así de manera al desarrollo de nuevas generaciones de Puchuncaví”.

Por su parte, Katherine Villarroel, gestora comunitaria de Quintero Energía y coordinadora del Programa DUAL, comentó que "este tipo de espacios resulta muy relevante, ya que permite entregar nuevos conocimientos y herramientas para desempeñar de mejor manera el rol de los maestros guías, ya que son quienes acompañan directamente en contextos reales de trabajo a los estudiantes. Además, esta actividad marca un hito importante, ya que es primera vez en el último tiempo que se realiza una instancia de este tipo en el establecimiento, por lo que estamos muy contentos de poder impulsarla”.

En 2026, serán 11 estudiantes de 3° y 4° Medio quienes realizarán su formación práctica en PVSA y se integrarán progresivamente a partir del lunes 20 de abril a áreas, entre otras, como Administración y Mantenimiento, acompañados directamente por trabajadores del que cumplirán el rol de maestros guías. En tanto, en Quintero Energía, ocho trabajadores se desempeñarán en el rol para acompañar a estudiantes en las áreas de administración y electricidad.

El director del establecimiento educacional, Cristián Vergara, también fue parte de la capacitación y valoró la alianza generada con las empresas en materia educacional. "Invitarlos a que aprovechen esta oportunidad y el compromiso de las empresas que permiten que tengan una experiencia práctica que les servirá para la toma de decisiones en la elección de la carrera que quieran seguir”, dijo Vergara.

La iniciativa forma parte de la trayectoria de más de dos décadas de PVSA impulsando la educación dual en la comuna en alianza con el establecimiento educacional y consolidando el vínculo que busca generar oportunidades concretas para los jóvenes de Puchuncaví y aportar a su empleabilidad futura. Con esta nueva versión del programa, la compañía cumple 27 años comprometido con la educación dual en Puchuncaví y reafirma su compromiso con, el desarrollo local, los jóvenes y la generación de oportunidades concretas para potenciar su empleabilidad futura.

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