En el marco de las celebraciones de las fiestas patrias y del aniversario de Puchuncaví, Puerto Ventanas S.A., filial del grupo Sigdo Koppers, junto al municipio local impulsaron el encuentro cultural Sabores, Folclor y Motores, que convocó a más de mil personas en el molo de abrigo de Horcón.
En el encuentro destacó la gastronomía de la mano de locales como la Cocinería La Nenita, La Picá de la Araña, y empanadas Don Raúl y La Terraza, quienes ofrecieron diversas preparaciones que pudieron disfrutar turistas, vecinos, expositores y pescadores del sector. Asimismo, el evento consideró la participación de diferentes grupos y artistas de Puchuncaví, además de organizaciones de turismo sustentable como Quinta Sup y una exhibición de más de 40 autos de los años ’40 a ‘80, a cargo del Club Volvo, de camionetas clásicas CAA5 y el Club Ford A, donde sus conductores pudieron compartir con fanáticos de las tuercas y motores.
Al respecto, Luis Fuentes, gerente de Explotación Sostenible de Puerto Ventanas S.A. destacó el poder contribuir con las comunidades y el turismo de Puchuncaví, ya que es una localidad estratégica para el país “estamos muy contentos de poder participar junto con la municipalidad en el marco de la celebración de sus 82 años en esta muestra que busca realzar el turismo de la zona y particularmente una muestra de autos antiguos que es un regalo que Puerto Ventanas tiene a la comuna de Puchuncaví y con esto también buscamos poner en valor el alto nivel turístico de la comuna y promover la economía y el comercio local”
Por su parte, alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, celebró que este tipo de iniciativas permitan fomentar el turismo y la economía local a partir de la alianza público – privada que se ha generado entre el municipio, Puerto Ventanas S.A y diferentes grupos de emprendedores que hicieron posible la jornada:
“Estamos en un molo de abrigo que es una inversión que costó más de 10 mil millones de pesos y que hoy se pone a disposición de la comunidad, es por eso que yo felicito a los pescadores, a la empresa Puerto Ventanas… y a nuestros empresarios gastronómicos que le han dado el sabor a este encuentro que tiene que ver con nuestra gastronomía local y con que somos un destino realmente turístico, tenemos de todo para poder recibir ahora en el mes de septiembre y también en el verano y en todo el año a quienes nos quieran visitar, es una zona privilegiada, también estratégica que se pone a disposición de la región y del país para brindar lo mejor que tiene”
Asimismo, Adriana Tapia de la localidad de Horcón manifestó que le parece “maravilloso que estén motivando el turismo de Puchuncaví que tiene 22 localidades y hay que darle énfasis y trabajo y—añadió— este molo de abrigo encuentro que da para hacer muchas actividades y esta muestra de autos es maravillosa, como la gastronomía, así que vengan a visitar nuestra localidad”.
Toda la jornada estuvo acompañada por música en vivo, destacando la participación de el Ballet Folclórico Municipal, Chaguales de Las Ventanas, Tradiciones de La Greda, la Orquesta Municipal, Las Torcazas de Loncura y el Taller de música latinoamericana y canto popular, agrupaciones que reunieron a más de 100 artistas de la zona.
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