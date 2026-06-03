Con el objetivo de mejorar la conectividad, las condiciones de tránsito, la seguridad vial y el bienestar de los vecinos de diversos sectores de Puchuncaví, el municipio local junto a Puerto Ventanas S.A. (PVSA), GNL Quintero, Oxiquim, y Quintero Energía, dio inicio al proyecto de mejoramiento de caminos.
Los trabajos consideran perfilado, nivelación y mejoramiento general de algunas zonas, con el propósito de facilitar los desplazamientos cotidianos y aportar una circulación segura. Se realizarán en un plazo de aproximadamente tres semanas a partir de hoy y estarán a cargo de la empresa Ingeniería y Construcción Semoto SpA.
Las intervenciones con maquinaria y motoniveladora se ejecutarán en distintos puntos de Puchuncaví y forma parte del plan de trabajo público-privado que sostiene la Municipalidad de Puchuncaví con las empresas del sector industrial. En el inicio de las obras y durante un recorrido por el camino Los Pescadores, el alcalde de la localidad, Marcos Morales, valoró el trabajo colaborativo: “en las últimas semanas hemos tenido conversaciones con las empresas del sector donde hemos llegado a un acuerdo de colaboración para seguir mejorando este plan de trabajo que lleva adelante principalmente el área operativa de nuestro municipio y de esa forma hoy día las empresas Oxiquim, Puerto Ventanas, Quintero Energía y GNL han dispuesto recursos para mejorar una conectividad importante”.
La autoridad, precisó que las intervenciones se iniciaron previo a la temporada de lluvias “a partir desde el sector del camino viejo de Horcón hacia Campiche entre otras arterias que vamos a estar reparando durante alrededor de 14 días. Ese es el número de días que tenemos destinados a la reparación de caminos, pero este es un plan que va a llevar un largo aliento dado que Puchuncaví tiene 60 kilómetros de caminos de tierra”.
Finalmente destacó el trabajo colaborativo público – privado entre el gobierno local y empresas del sector: “agradecer a las empresas que han dispuesto de los recursos y de la colaboración no tan solo en esta mesa sino también tenemos otras mesas de trabajo como en el área de seguridad, de emergencias, entre otras aristas que estamos trabajando de manera conjunta por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.
De acuerdo con la planificación informada por el municipio, los trabajos podrían presentar variaciones respecto a la cantidad de kilómetros intervenidos, ya que el avance dependerá directamente del estado actual de los caminos y condiciones del terreno al momento de la ejecución. Asimismo, se priorizarán aquellos tramos con mayor deterioro, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos y asegurar la conectividad de las rutas consideradas.
Esta iniciativa forma parte de las mesas de trabajo que el municipio ha levantado junto a empresas del sector industrial que se han coordinado para incrementar los niveles de seguridad en la localidad, avanzar en la conectividad y establecer espacios de colaboración permanente en beneficio de las comunidades de Puchuncaví.
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