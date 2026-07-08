Los principales fondos internacionales de financiamiento de infraestructura continúan posicionándose para competir por la adquisición de Puerto Sudeste, en Brasil, un activo estratégico controlado por Trafigura Group y Mubadala Capital, cuya valorización rondaría los US$5.000 millones.
De acuerdo con información difundida por Bloomberg, Global Infrastructure Partners (GIP), filial de BlackRock, prepara una oferta en conjunto con la minera brasileña Vale y la siderúrgica Gerdau. En tanto, Stonepeak participa en el proceso asociado a la empresa australiana de logística M Resources. Las ofertas vinculantes deberían presentarse antes de finalizar el mes. A estos interesados se suma I Squared Capital, firma que ya había sido identificada previamente como uno de los potenciales compradores del terminal.
Activo con potencial de crecimiento
Puerto Sudeste se ha consolidado como uno de los principales terminales para la exportación de mineral de hierro de Brasil. Durante 2025 movilizó un récord de 27,8 millones de toneladas, superando los 21,9 millones registrados el año anterior.
Pese a este crecimiento, el volumen aún se encuentra por debajo de su capacidad instalada, estimada en alrededor de 50 millones de toneladas anuales, según sus estados financieros más recientes, lo que representa un importante margen para incrementar su utilización.
La terminal desempeña un papel clave en la cadena logística del sector minero brasileño, al ofrecer una vía eficiente para las exportaciones de mineral de hierro hacia los mercados internacionales, particularmente en el sudeste asiático.
Su ubicación estratégica se complementa con una conexión ferroviaria hacia el estado de Minas Gerais, principal región productora de mineral de hierro de Brasil, lo que fortalece su posición como infraestructura crítica para el comercio exterior del país.
Propiedad desde 2014
Trafigura y Mubadala Capital, brazo de inversiones de un fondo soberano de Abu Dhabi, adquirieron la participación controladora de Puerto Sudeste en 2014. La compra se realizó a MMX Mineração & Metálicos, compañía minera fundada por el empresario brasileño Eike Batista, en una operación que marcó el rescate y desarrollo de uno de los principales proyectos portuarios dedicados a la exportación de minerales en Brasil.
La creciente participación de fondos internacionales en el proceso de venta refleja el interés que despiertan los activos logísticos vinculados a la industria minera, especialmente aquellos con capacidad disponible para absorber el aumento proyectado de las exportaciones brasileñas de mineral de hierro.
Por MundoMaritimo
MSC y BlackRock buscarían cerrar compra de puertos de CK Hutchison sin incluir activos en Panamá
Gerdau aumentó sus embarques de acero en un 3% en el segundo trimestre sobre periodo de 2017
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.