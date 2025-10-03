En un paso decisivo, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Puerto San Antonio firmaron un contrato que permitirá operativizar el Terminal Intermodal Barrancas (TIB), hito que representa la concreción de la primera de las iniciativas que componen la Plataforma Logística Ferroportuaria en el convenio marco suscrito en 2021 y que ahora se actualiza para dar continuidad a los compromisos asumidos por ambas partes.
El TIB constituye la primera pieza estratégica de la PLFP, al facilitar la transferencia de carga entre el modo ferroviario y el portuario, permitiendo un aumento sustantivo en la participación del tren en el transporte hacia y desde el Puerto de San Antonio. Esta infraestructura fortalecerá la competitividad logística de Chile, reduciendo costos, tiempos y emisiones, en línea con las metas de sustentabilidad y eficiencia del sistema de transporte nacional.
La agenda conjunta también contempla iniciativas de gran alcance: el Corredor Ferroviario Santiago-San Antonio, el Centro de Intercambio Modal (CIM) en la Región Metropolitana y la solución al Cruce Pablo Neruda. Cada uno de estos desarrollos contribuye a consolidar un sistema integrado que fortalecerá el comercio exterior y la conectividad del país.
El gerente general de EFE Trenes de Chile, José Solorza, destacó que “la puesta en operación del Terminal Intermodal Barrancas, permitirá robustecer la red de transporte nacional. Este proyecto refleja nuestro compromiso con la modernización del ferrocarril de carga, aportando eficiencia, competitividad y desarrollo sustentable. Junto a Puerto San Antonio consolidamos una labor conjunta que otorgará al tren un rol central en la conexión con el principal puerto del país, mejorando el servicio y reduciendo la huella ambiental”.
El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, resaltó que “el Terminal Intermodal Barrancas es un proyecto clave para consolidar la actual capacidad de carga de 2,5 millones de TEUs anuales, y representa un hito para avanzar en una política pública que busca darle mayor eficiencia al transporte de carga de la macrozona central. Este acuerdo con EFE permitirá modernizar el sistema ferroviario y, con el TIB operativo, transportar hasta 250 mil TEUs al año por esta vía, aumentando la eficiencia del puerto. Es un proyecto que abre el camino para una plataforma ferroportuaria que permitirá que entre 30% y 40% de la carga del puerto use el ferrocarril”.
Proyección estratégica
El inicio de operaciones del TIB está previsto para 2026, convirtiéndose en la primera obra concreta de la Plataforma Logística Ferroportuaria. Este paso permitirá sentar las bases para la ampliación del corredor ferroviario, la incorporación del CIM y la ejecución de obras de acceso al Puerto Exterior.
Con esta firma, EFE y Puerto San Antonio reafirman su compromiso con la construcción de infraestructura moderna, orientada a mejorar la competitividad internacional, consolidar un transporte eficiente y aportar a los objetivos de sostenibilidad del país.
