Oficiales y alumnos de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes participaron de una presentación realizada por ejecutivos de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), en la que se abordaron temas como la importancia actual de la actividad portuaria a nivel local y nacional, además de conocer detalles constructivos del proyecto Puerto Exterior.

En la actividad, el gerente de Puerto Exterior, Daniel Ruz, destacó que “los asistentes mostraron mucho interés en conocer el proyecto, sus distintas etapas y también el rol que ellos podrían llegar a cumplir en temas de seguridad. Además, están ubicados al lado del proyecto, serán vecinos y muchas de las obras e instalaciones estarán aledañas a este recinto. Por lo tanto, es valioso tener un buen relacionamiento con el Ejército y la Escuela de Ingenieros Militares”, destacó Daniel Ruz.

El subdirector de la Escuela de Ingenieros Militares, teniente coronel Mauricio Pérez, destacó que “para nosotros como instituto es fundamental contar con esta conexión y vinculación con el medio, asociada a algo tan fundamental como es el puerto de San Antonio y la implicancia que tiene para la región, la ciudad y también para el país, y el impacto que tiene este proyecto”.

El oficial agregó que conocer las características y proyecciones de Puerto Exterior resulta relevante para la formación de los futuros oficiales, ya que “para nosotros es importantísimo que los alumnos se formen en la importancia que tiene en el ámbito de la defensa y vincularlo con lo que es el primer puerto de Chile, principalmente por el impacto que tiene para el país”.

Alfredo Baz, asesor educacional de Vinculación con el Medio y Extensión de la Escuela de Ingenieros Militares, explicó que “estas actividades son muy valiosas porque son parte de la formación integral que entregamos en la escuela. Es positivo que ellos comprendan, conozcan y dimensionen la actividad portuaria y la importancia que tiene el puerto de San Antonio para el desarrollo y el abastecimiento del país”.

En la cita también expuso el director de la Aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, quien dio cuenta de los avances en la fiscalización que se lleva a cabo en el puerto.

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