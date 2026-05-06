La Empresa Portuaria San Antonio presentó su Memoria Integrada 2025, documento que reúne los principales hitos de gestión de un año decisivo, marcado por el fortalecimiento de su liderazgo portuario, el avance del proyecto Puerto Exterior, la consolidación del Nuevo Modelo Logístico y una agenda activa de sostenibilidad y valor compartido con la ciudad.

La publicación, que está disponible en el sitio web de la empresa portuaria, destaca que durante el pasado año Puerto San Antonio se consolidó como el principal polo logístico-portuario del país, movilizando más de 23 millones de toneladas de carga y superando por primera vez los 2 millones de TEUs transferidos en un año, un hecho histórico para el sistema portuario chileno.

En la Memoria, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, subraya el rol estratégico de San Antonio como plataforma logística nacional y como pieza clave para la competitividad del comercio exterior chileno. En su mensaje, destaca que “el “próximo paso de San Antonio es, en realidad, el próximo gran paso de Chile, a través de Puerto Exterior, la iniciativa de infraestructura portuaria más ambiciosa del último siglo y fruto de una política de Estado prioritaria”.

El gerente general (i) de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, afirmó que la Memoria Integrada refleja el compromiso de la empresa con una gestión moderna, eficiente y conectada con los desafíos del país. “Estamos dando cuenta de un año histórico para Puerto San Antonio. Superar los 2 millones de TEUs transferidos no es solo una cifra récord, es el resultado del trabajo coordinado de concesionarios, trabajadores portuarios, transportistas, servicios públicos y toda la comunidad logística que sostiene el principal puerto de Chile”, declaró.

El ejecutivo agregó que 2025 fue también un año clave para proyectar el desarrollo portuario de largo plazo. “Avanzamos con decisión en Puerto Exterior, la obra portuaria que permitirá ampliar la capacidad logística del país, incorporando una visión de sostenibilidad, resiliencia climática y generación de nuevos espacios públicos para San Antonio”, indicó.

La Memoria también releva la consolidación del Nuevo Modelo Logístico, que integra proyectos como el regulador de flujo de camiones Alto San Antonio Tránsito, el Port Community System, el Centro de Control Portuario y el avance del Terminal Intermodal Barrancas, iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad, trazabilidad y convivencia entre la operación portuaria y la ciudad.

“Estamos impulsando una transformación estructural de la logística portuaria. Queremos un puerto más eficiente, seguro, trazable y más integrado con su entorno urbano. Ese es el sentido del Nuevo Modelo Logístico y de las iniciativas que estamos desarrollando junto a actores públicos y privados”, añadió Fernando Gajardo.

En materia de relación ciudad-puerto, el documento destaca la agenda de valor compartido desarrollada junto a la Municipalidad de San Antonio y diversas organizaciones locales, incluyendo la entrega a la comunidad del Paseo Borde Costero Norte, los programas de capacitación y apoyo a los liceos técnico-profesionales de la provincia, la tercera versión de los Fondos Concursables y un Plan Desarrollo de Proveedores locales. “El desarrollo del puerto debe ir acompañado del crecimiento de la ciudad. Por eso, nuestra gestión busca generar valor para el comercio exterior, pero también para San Antonio, sus organizaciones sociales, sus estudiantes, sus trabajadores y sus espacios públicos”, agregó el ejecutivo.

La Memoria Integrada 2025 también recoge avances en innovación, seguridad operacional, cooperación institucional, sostenibilidad, gobernanza, participación internacional y fortalecimiento del rol de Puerto San Antonio como autoridad portuaria.