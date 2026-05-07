Puertos de Talcahuano realizó su décima cuenta pública en el Teatro Dante, presentando su Memoria Integrada 2025 ante más de un centenar de autoridades regionales y municipales, juntas vecinales, agrupaciones sociales y ambientales, actores de la comunidad logístico-portuaria, concesionarios y sus clientes, además de personal de empresa estatal.

La actividad de lanzamiento también contempló el balance de los cuatros años del Directorio presidido por Alejandro Tudela, quien repasó los avances en los objetivos del Mandato Estratégico 2022-2026: Fortalecimiento del rol de Autoridad Portuaria, impulso a la conectividad terrestre y ferroviaria, desarrollo portuario, relacionamiento con grupos de interés, aumento de la dotación y transformación digital.

“Destacamos que se superó la meta de transferencia de carga definida en el Mandato Estratégico y que buena parte de los esfuerzos se centraron en la preparación de la nueva concesión del puerto de San Vicente (2030-2059). Un proceso decisivo que exigió al Directorio definiciones de largo plazo, asegurando la solidez de la empresa y orientando el trabajo hacia las condiciones indispensables para el desarrollo futuro de esta infraestructura clave para la Región del Biobío y la macrozona sur”, dijo Tudela.

Cristian Wulf, Gerente General de la Puertos de Talcahuano, explicó que la Memoria Integrada 2025 expone los avances, brechas y compromisos del período en 11 capítulos. Entre ellos destacan la Estrategia 2026-2029 y el rol de Autoridad Portuaria, la próxima licitación del Puerto de San Vicente, el desempeño económico de los concesionarios San Vicente Terminal Internacional (SVTI) y Talcahuano Terminal Portuario (TTPSA), la gestión ambiental, el relacionamiento con el territorio y los estados financieros.

Wulf detalló que en la elaboración del informe se aplicó el enfoque metodológico de sostenibilidad conocido como doble materialidad, que permite identificar los temas de mayor relevancia estratégica para la empresa y su entorno. El proceso consideró revisión documental y la consulta a más de 50 representantes de sus grupos de interés, incorporando distintas miradas sobre su gestión, impactos y desafíos.

El Gerente General de la estatal subrayó que los concesionarios SVTI y TTPSA pasaron de transferir 4.641.000 toneladas en 2024 a 6.157.000 toneladas en 2025. En relación con la nueva licitación del puerto de San Vicente, agregó que “desarrollamos un proyecto sólido, sustentado en el estudio de demanda de carga realizado en 2024, el que fue ingresado junto a sus bases al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en febrero de este año”.

El ejecutivo relevó la coordinación de la cadena logístico-portuaria, expresada en instancias de trabajo colaborativo con agenda, mesas técnicas y reuniones periódicas, como el Comité Portuario de Coordinación de Servicios, el Consejo de Coordinación Ciudad Puerto y la Comunidad Logística. También hizo énfasis en los hitos de vinculación con el entorno, como la plataforma digital Ciudad Portuaria (desarrollada junto a City Lab Biobío), la “Escuela de dirigentes sociales: Puerto de líderes” y la continuidad del programa Puerto Educa.

Mirada al entorno

El secretario regional ministerial (seremi) de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Cifuentes, destacó que “por una parte, está la importancia de la transparencia y, por otra, que la ciudadanía pueda enterarse de qué es lo que la empresa está desarrollando. Sobre todo, porque uno de los motores productivos de la Región del Biobío está en sus puertos”.

Jaime Aravena, Jefe de División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional del Biobío, comentó: “Es bueno que la ciudadanía sepa qué hacen sus instituciones. Por lo tanto, explicar lo que se ha hecho y cuáles son los desafíos ayuda a que las personas comprendan lo que pasa en su entorno, en especial en el caso de los puertos, que están inmersos en la ciudad”.

“Nos parece relevante que una empresa del Estado tenga esta práctica extendida en el tiempo de hacer una memoria integrada de su actividad, presentarla a la comunidad y, sobre todo, a un sinnúmero de dirigentes sociales”, valoró Enrique Inostroza, Administrador Municipal de Talcahuano.

“Es muy importante el trabajo con la comunidad que se está realizando en Puertos de Talcahuano y, a la vez, estos ejercicios de transparencia. Ello, porque así se ven los recursos que existen, cómo se utilizan y los beneficios que aportan los terminales marítimos de la comuna”, comentó Manuel Coloma, Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Talcahuano.

La Memoria Integrada 2025 de Puertos de Talcahuano está disponible en versión íntegra en https://www.puertotalcahuano.cl/memorias/ y también resumida en https://7a720759.flowpaper.com/RESUMENMEMORIAINTEGRADA2025/#page=1.