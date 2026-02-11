Puerto San Antonio cerró con éxito la temporada 2025–2026 de exportación de cerezas, con 39 naves atendidas y más 16.500 contenedores reefer embarcados a China, equivalentes a un movimiento estimado de 347 mil toneladas.
Según informó la empresa portuaria, la presente temporada de exportación de cerezas en los terminales concesionados por San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio incidió en un aumento en la cantidad de embarques respecto de octubre de 2025, con un alza de 18% en noviembre y de 65% en diciembre, lo que implicó una mayor exigencia logística y operacional.
El gerente general (i) de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, destacó que “la temporada de exportación de cerezas, marcada por semanas de alta demanda y mayor frecuencia de naves, se desarrolló con continuidad operacional y alta coordinación logística gracias al trabajo conjunto del sistema portuario y al despliegue del Nuevo Modelo Logístico del puerto, lo que nos permitió gestionar eficientemente el flujo de carga refrigerada que los concesionarios embarcaron rumbo a Asia”.
Gajardo explicó que, como parte de dicho modelo, durante 2025 se desarrolló un Plan de Eficiencia Logística, cuyas medidas se enfocaron en disponer de recursos de seguridad y tecnología para el uso eficiente de la infraestructura portuaria y de las zonas de pregate.
“Previo al inicio de la temporada, desarrollamos este plan de trabajo específico para la exportación de fruta, el cual contó con la participación activa de los concesionarios, los gremios de transporte y los operadores de carga. Todo ha permitido una operación sin congestión, resguardando la cadena de frío y asegurando que las cerezas arribaran oportunamente a sus mercados de destino”, afirmó.
El Nuevo Modelo Logístico de Puerto San Antonio incluye, entre otros, el regulador de flujo de camiones Alto San Antonio Tránsito (ASAT), que cumple un rol central en la gestión de accesos de los vehículos con carga de exportación hacia los terminales. A ello se suma el uso de Asatruck, plataforma que facilita la coordinación y programación del transporte de carga, y de AntonIA, solución de inteligencia artificial orientada a apoyar la gestión y toma de decisiones operacionales.
En esa línea, el ejecutivo enfatizó que “la coordinación a través de ASAT, junto con herramientas como Asatruck y nuestra IA AntonIA, nos permitió ordenar con eficiencia los accesos, anticiparnos a los peaks y mantener un tránsito constante de camiones hacia los terminales, incluso en las semanas más exigentes, sin afectar la operación de importación ni el embarque de contenedores vacíos. Con ello, se logró además una mayor fluidez en el Nuevo Acceso al Puerto, con un registro casi nulo de episodios de congestión que pudieran afectar a los vecinos de San Antonio”.
Concesionarios coordinados
La coordinación con los concesionarios STI y DP World también fue relevante para el desempeño alcanzado, reflejando la capacidad del sistema portuario para responder con eficiencia a la demanda de exportación.
Para el éxito de esta planificación fue importante la colaboración y el compromiso del uso intensivo que los gremios del transporte dieron a ASAT, recinto que entre noviembre y diciembre de 2025 recibió más 66 mil camiones con carga de exportación.
Fernando Gajardo recalcó que “estos resultados demuestran que Puerto San Antonio está preparado para responder a temporadas altas de exportación, elevando estándares de coordinación y servicio para una carga tan sensible como la fruta fresca”.
Así, la temporada 2025–2026 confirmó la consolidación de Puerto San Antonio como una plataforma clave para la exportación de cerezas, producto altamente demandado en el mercado chino, con Nansha y Shanghai como principales puertos de conexión para estos embarques realizados en el principal terminal portuario de Chile.
“Estamos trabajando para mantener el liderazgo en transferencia de carga y que el crecimiento económico continúe beneficiando al comercio exterior del país. Por lo mismo, en 2026 avanzaremos en la implementación total de los otros proyectos clave del Nuevo Modelo Logístico, como son el Port Community System (PCS); el Terminal Intermodal Barrancas (TIB), para la transferencia de carga vía ferrocarril; como la construcción del Centro de Control Portuario (Cecoport), iniciativa llevada en conjunto con la Armada de Chile”, resaltó Fernando Gajardo.
