Con una convocatoria que superó el centenar de asistentes se realizó con éxito el Congreso Internacional LogiRed 2026 “Desafíos de la Logística Portuaria: La innovación para la transformación 5.0”, encuentro inédito en San Antonio que reunió a representantes del mundo portuario y logístico, autoridades, academia y especialistas internacionales para analizar los principales desafíos que enfrentará el sector en las próximas décadas.

La actividad, organizada por la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), con financiamiento de Corfo, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y la Comunidad Logística de San Antonio (Colsa), permitió instalar a la ciudad-puerto en una conversación de alcance internacional en torno a materias como innovación aplicada a los sistemas logísticos, transformación tecnológica, coordinación entre los distintos actores de la cadena de comercio exterior, sostenibilidad, competitividad y la vinculación entre el crecimiento portuario y el desarrollo de las comunidades.

El presidente del Directorio de EPSA, Sergio Merino, enfatizó que la transformación del puerto requiere una mirada que vaya más allá del desarrollo de infraestructura y considere al sistema logístico en su conjunto. “La logística requiere innovación y por eso nos hemos reunido en este primer Congreso Internacional LogiRed, para que en asociación con usuarios, académicos, empresas y distintos actores podamos tener el mejor sistema logístico del país y que este sea de clase mundial”, resaltó.

Para el vicerrector de Administración y Finanzas de la PUCV, Álex Paz, “este encuentro parte de una convicción que para nuestra universidad es fundamental: los grandes desafíos que enfrentan nuestros territorios y sectores productivos difícilmente pueden ser resueltos desde una sola institución”. Agregó que “necesitamos generar espacios donde converjan el conocimiento y las capacidades de la academia, la experiencia y visión del sector privado y las políticas e instrumentos que impulsa el sector público”.

Jorge Barnett Lawton, director general Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, quien expuso en el panel “Relación Puerto-Ciudad, ¿cómo crecer en forma sostenible”, explicó que “ningún puerto funciona aislado; funciona como parte de una red. Ningún país exportador existe por sí solo, requiere gente que le compre. Entonces, al final, la logística se basa en relaciones, y esa relación trasciende la parte económica, pasando también al ámbito académico. Estos espacios permiten esa discusión entre actores públicos, privados y de la academia; tratar de aprender unos de otros y gestionar colaboraciones también entre países”.

Por su parte, la gerenta general de Colsa, Pilar Larraín, destacó el valor del encuentro “para anticipar y conducir de manera sostenible el crecimiento que experimentará San Antonio. Creo que se han puesto en relieve los grandes temas y desafíos que requiere la industria y en particular el crecimiento que tendrá la ciudad en las próximas décadas”.

El director regional (s) de Corfo Valparaíso, Felipe Mellado, aseguró que “para nosotros es muy relevante apoyar la articulación público-privada, con la academia, la sociedad civil también, con el norte de mejorar la productividad a través de la aplicación de tecnología y el desarrollo de nuevos negocios”, expresó, destacando la oportunidad de absorber experiencias y tecnologías internacionales para “ser competitivos a nivel mundial”.

Desarrollo portuario y bienestar territorial

En el Congreso, donde también participó el coordinador general del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Antonio Dourthé, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien enfatizó que el desarrollo portuario debe traducirse también en mejores condiciones para el territorio.

El seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, Matías Valenzuela, resaltó el papel que puede desempeñar la academia en la búsqueda de soluciones de largo plazo para el sistema logístico. Mientras que, para la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, son importantes las oportunidades que abre el futuro desarrollo portuario para la provincia.

Finalmente, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Valparaíso, Francisco Romero, planteó que “si bien el desafío del desarrollo logístico es un desafío país, esto tiene que estar acompañado necesariamente del bienestar de las comunidades”.

Firma de convenio

La actividad también contempló la firma de un convenio de colaboración entre Puerto San Antonio y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientado a fortalecer el trabajo conjunto y promover iniciativas vinculadas, entre otros ámbitos, a la innovación en los procesos portuarios y a la formación de profesionales.

El acuerdo permitirá profundizar la relación entre la academia y el sistema portuario de San Antonio, generando nuevas oportunidades de colaboración y transferencia de conocimiento frente a los desafíos de innovación y transformación que enfrentará la actividad logística durante los próximos años.