Con una convocatoria que superó el centenar de asistentes se realizó con éxito el Congreso Internacional LogiRed 2026 “Desafíos de la Logística Portuaria: La innovación para la transformación 5.0”, encuentro inédito en San Antonio que reunió a representantes del mundo portuario y logístico, autoridades, academia y especialistas internacionales para analizar los principales desafíos que enfrentará el sector en las próximas décadas.
La actividad, organizada por la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), con financiamiento de Corfo, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) y la Comunidad Logística de San Antonio (Colsa), permitió instalar a la ciudad-puerto en una conversación de alcance internacional en torno a materias como innovación aplicada a los sistemas logísticos, transformación tecnológica, coordinación entre los distintos actores de la cadena de comercio exterior, sostenibilidad, competitividad y la vinculación entre el crecimiento portuario y el desarrollo de las comunidades.
El presidente del Directorio de EPSA, Sergio Merino, enfatizó que la transformación del puerto requiere una mirada que vaya más allá del desarrollo de infraestructura y considere al sistema logístico en su conjunto. “La logística requiere innovación y por eso nos hemos reunido en este primer Congreso Internacional LogiRed, para que en asociación con usuarios, académicos, empresas y distintos actores podamos tener el mejor sistema logístico del país y que este sea de clase mundial”, resaltó.
Para el vicerrector de Administración y Finanzas de la PUCV, Álex Paz, “este encuentro parte de una convicción que para nuestra universidad es fundamental: los grandes desafíos que enfrentan nuestros territorios y sectores productivos difícilmente pueden ser resueltos desde una sola institución”. Agregó que “necesitamos generar espacios donde converjan el conocimiento y las capacidades de la academia, la experiencia y visión del sector privado y las políticas e instrumentos que impulsa el sector público”.
Jorge Barnett Lawton, director general Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, quien expuso en el panel “Relación Puerto-Ciudad, ¿cómo crecer en forma sostenible”, explicó que “ningún puerto funciona aislado; funciona como parte de una red. Ningún país exportador existe por sí solo, requiere gente que le compre. Entonces, al final, la logística se basa en relaciones, y esa relación trasciende la parte económica, pasando también al ámbito académico. Estos espacios permiten esa discusión entre actores públicos, privados y de la academia; tratar de aprender unos de otros y gestionar colaboraciones también entre países”.
Por su parte, la gerenta general de Colsa, Pilar Larraín, destacó el valor del encuentro “para anticipar y conducir de manera sostenible el crecimiento que experimentará San Antonio. Creo que se han puesto en relieve los grandes temas y desafíos que requiere la industria y en particular el crecimiento que tendrá la ciudad en las próximas décadas”.
El director regional (s) de Corfo Valparaíso, Felipe Mellado, aseguró que “para nosotros es muy relevante apoyar la articulación público-privada, con la academia, la sociedad civil también, con el norte de mejorar la productividad a través de la aplicación de tecnología y el desarrollo de nuevos negocios”, expresó, destacando la oportunidad de absorber experiencias y tecnologías internacionales para “ser competitivos a nivel mundial”.
Desarrollo portuario y bienestar territorial
En el Congreso, donde también participó el coordinador general del Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Antonio Dourthé, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, quien enfatizó que el desarrollo portuario debe traducirse también en mejores condiciones para el territorio.
El seremi de Transportes de la Región de Valparaíso, Matías Valenzuela, resaltó el papel que puede desempeñar la academia en la búsqueda de soluciones de largo plazo para el sistema logístico. Mientras que, para la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, son importantes las oportunidades que abre el futuro desarrollo portuario para la provincia.
Finalmente, el jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Valparaíso, Francisco Romero, planteó que “si bien el desafío del desarrollo logístico es un desafío país, esto tiene que estar acompañado necesariamente del bienestar de las comunidades”.
Firma de convenio
La actividad también contempló la firma de un convenio de colaboración entre Puerto San Antonio y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, orientado a fortalecer el trabajo conjunto y promover iniciativas vinculadas, entre otros ámbitos, a la innovación en los procesos portuarios y a la formación de profesionales.
El acuerdo permitirá profundizar la relación entre la academia y el sistema portuario de San Antonio, generando nuevas oportunidades de colaboración y transferencia de conocimiento frente a los desafíos de innovación y transformación que enfrentará la actividad logística durante los próximos años.
Exposición del sistema portuario de San Antonio, los desafíos y sus planes de desarrollo
Con gran convocatoria se desarrolló congreso de logística y comercio exterior
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.