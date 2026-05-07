Junto a representantes de la comunidad, ejecutivos portuarios, autoridades locales y dirigentes sindicales, Puerto San Antonio y la Agrupación Social y Cultural Raíces del Puerto conmemoraron los 114 años de historia del principal terminal portuario de Chile.

El hito recuerda que el 5 de mayo de 1912 el presidente Ramón Barros Luco inició la construcción del puerto. Durante la ceremonia se destacó la trayectoria de seis antiguos extrabajadores del puerto de San Antonio: Guido Escobar, Eduardo Wallis, Sergio Guzmán, Pablo Maldonado, Guillermo Galleguillos y Héctor Barrios.

El gerente general (i) de Puerto San Antonio, Fernando Gajardo, afirmó que “esta conmemoración es un hito importante para la ciudad, pues son 114 años de historia en que los trabajadores portuarios han demostrado su compromiso con el desarrollo del puerto, lo que unido a la gestión de la empresa portuaria y los concesionarios, convirtió a San Antonio en el puerto más importante del país, pues es fundamental para la economía nacional y para el desarrollo de la provincia de San Antonio. Por esa razón, junto a Raíces del Puerto hemos reconocido a los exportuarios que en las últimas seis décadas aportaron con su esfuerzo a consolidar el liderazgo que juntos hemos construido”.

Gajardo agregó que “desde Puerto San Antonio esperamos sumar un nuevo hito importante a esta historia con la construcción de Puerto Exterior, una obra que generará empleo e impulsará el desarrollo local. Junto a las autoridades locales y la comunidad, estamos trabajando para tener un puerto eficiente y competitivo, pero también para que San Antonio sea una ciudad con mejores espacios para vivir. En ese sentido, el proyecto incorpora iniciativas que beneficiarán a la comunidad, como la construcción del nuevo Parque Lagunas de Llolleo, la modernización del Parque DyR, el Paseo El Molo, el mejoramiento de la playa Pacheco Altamirano y otras medidas que buscan aportar al bienestar de las familias sanantoninas”.

En la misma línea, el alcalde Omar Vera sostuvo que “hace 114 años un hombre visionario, como el presidente Ramón Barros Luco, inició la construcción del que hoy es el principal puerto de Chile y uno de los más importantes de la costa oeste de Sudamérica. Esto ha posibilitado la empleabilidad de miles de sanantoninos y sanantoninas que han contribuido al desarrollo de la ciudad, por lo que el puerto y la ciudad van de la mano del desarrollo y el bienestar de nuestros vecinos”.

Juan Herrera, presidente de la Agrupación Raíces del Puerto, recalcó que “la construcción del puerto, iniciada en 1912, significó un antes y un después en la historia de San Antonio, pues se transformó en un puerto importante para el desarrollo del comercio exterior. Además de significar la llegada de comerciantes de distintos países del mundo, la actividad portuaria generó la creación de los primeros sindicatos y organizaciones. Naturalmente el puerto ha sido esencial para San Antonio. Si no hubiésemos tenido el puerto, ¿qué hubiera sido de San Antonio? Sin desmerecer otras fuentes laborales, el puerto significó todo lo que existe actualmente en San Antonio, pues ha dado trabajo a miles de personas”.

Herrera agregó que “a lo largo de los 15 años que tiene nuestra agrupación hemos concretado diversas iniciativas para destacar y relevar la historia del puerto. En este acto destacamos el aporte y el rol que cumplieron los trabajadores portuarios para llegar a ser el primer puerto del país en cuanto a rendimiento y productividad. Y esperamos que esa productividad pueda convertirse en progreso para la ciudad”.

Junto con destacar la importancia de los trabajadores portuarios para la identidad y el desarrollo del puerto de San Antonio, la delegada presidencial provincial, Soledad Loyola, relevó la necesidad de que el crecimiento portuario continúe generando empleos para los sanantoninos e impacte positivamente en la comunidad. “Ese va a ser el trabajo y el compromiso que como Gobierno tenemos”, señaló.

En el acto, el exportuario sanantonino Rubén Meza declamó, con mucha emoción, la “Oda a San Antonio” y además la “Oda al Caldillo de congrio”, de Pablo Neruda, mientras que el otrora operario del puerto, Antonio Donoso, mostró orgulloso una serie de maquetas de antiguas grúas portuarias elaboradas en madera.