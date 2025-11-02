Ad portas del inicio de la temporada de exportación de frutas 2025-2026, la Comunidad Logística (COLSA) de Puerto San Antonio sostuvo una reunión de coordinación con el fin de enfrentar exitosamente la demanda operacional que genera este periodo, especialmente con el producto estrella del agro nacional, que es la cereza.
En ese contexto, el equipo de Frutas de Chile expuso ante los socios de COLSA el análisis respecto a las proyecciones de exportaciones de productos como los arándanos, cerezas y uvas.
Respecto a las cerezas, los concesionarios DP World y San Antonio Terminal Internacional atenderán, a partir de mediados de noviembre, 37 naves con embarques a China, lo que significará un aumento de un 48% comparado con los 25 de la temporada anterior.
En este escenario, Puerto San Antonio está desarrollando el Plan de Eficiencia Logística que tiene como objetivo optimizar la gestión operativa del puerto durante la temporada alta de exportación frutícola, reduciendo tiempos de espera y mejorando la coordinación entre los distintos actores logísticos.
“Este plan busca garantizar un flujo más ordenado y previsible de camiones mediante mejoras en infraestructura, incorporación de tecnología avanzada y fortalecimiento del control operativo, consolidando al regulador de flujo de camiones Alto San Antonio Tránsito (ASAT) como un área de regulación eficiente y moderna al servicio de la cadena exportadora”, destacó el gerente de Explotación e Infraestructura de la empresa portuaria, Fernando Gajardo.
Para lograrlo, la estrategia de Puerto San Antonio se sustenta en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, operación y gestión eficiente. Esto Incluye obras en plataformas y accesos del regulador de flujo ASAT, la implementación de sistemas digitales de preaviso y control automatizado (OCR), la coordinación de puntos estratégicos de control y la colaboración con instituciones como la municipalidad, Carabineros, la concesionaria de la Ruta 78 Sacyr y la Armada. En conjunto, estas acciones buscan una logística portuaria más ágil, segura y trazable, fortaleciendo la eficiencia del sistema logístico de San Antonio y su competitividad en el comercio exterior.
Gajardo agregó que “la cereza se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación de Chile, con una demanda que crece sostenidamente cada año. En Puerto San Antonio cumplimos un rol clave para que los agricultores y exportadores puedan movilizar su carga con eficiencia y rapidez hacia los puertos de destino, especialmente de China. Este logro refleja la positiva coordinación y compromiso de todos los actores que forman parte de la cadena logística”.
La gerente de COLSA, Pilar Larraín, recalcó que “el llamado es a promover los sistemas de agendamiento tanto en terminales como depósitos. Manifestarles que estamos para conectarlos. Es vital estar coordinados para ser eficientes y lograr una temporada 2025-2026 exitosa al igual que la temporada pasada”.
Rodrigo Gallardo, secretario general de Frutas de Chile, resaltó que “el año pasado más de la mitad del volumen de cerezas fue exportado por el sistema logístico de San Antonio, y es esperable que este año eso sea similar. En este sentido, valoramos el esfuerzo y la preparación que está realizando el sistema logístico en San Antonio para enfrentar la temporada 2025-2026. Tanto la empresa portuaria como los terminales muestran disposición y acciones concretas para facilitar el flujo de camiones y carga de exportación, así como resguardar la seguridad de los transportistas y la carga”.
En Puerto San Antonio opera el servicio ‘Cherry Express’, dedicado a la exportación de cerezas y que lleva las cargas en forma directa y en un tiempo de tránsito de 23 días hasta los puertos chinos.
Durante la temporada de cerezas 2024-2025, los terminales STI y DP World San Antonio, completaron más de 17 mil contenedores enviados hacia al país asiático, lo que representó, según Frutas de Chile, un 54% del total de los embarques nacionales de este producto.
Comité de cerezas
Esta semana, el Comité de Cerezas de Frutas de Chile informó que la proyección de exportaciones para la temporada que se avecina alcanza 130 millones de cajas, número similar a lo estimado en abril de este año y algo superior a la temporada anterior.
Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, comentó que “esta cifra es una fotografía temprana de la temporada. Podría haber ajustes acotados a medida que avancemos en cosecha y logística, pero nuestra expectativa sigue siendo un volumen muy similar al del año pasado. El foco está en hacer bien las cosas, con énfasis en la calidad, el cumplimiento y el apoyo a la comercialización”.
