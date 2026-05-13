La Unión Comunal de Adultos Mayores de San Antonio (UCAM) está desarrollando un taller de alfabetización digital para sus dirigentas y dirigentes, iniciativa que busca fortalecer habilidades para el uso de la tecnología en la vida cotidiana y la gestión de sus organizaciones. El proyecto, que es una de las 67 iniciativas que en 2025 se adjudicaron los Fondos Concursables de Puerto San Antonio, contempló la compra de seis computadores para capacitar a los líderes de organizaciones.

Las clases incluyen un curso básico de uso de Word y Excel, enfocándose en la elaboración de cartas, redacción de proyectos y la confección de planillas de cálculo para tareas de tesorería y administración de los clubes de adultos mayores.

Patricio Hernández, director de la UCAM, destacó que esta iniciativa nace a partir de un taller similar realizado el año 2025 por la empresa portuaria en el CFT Estatal. “Avanzamos en la idea de postular a un proyecto para comprar computadores y desarrollar estos cursos con el fin de darle continuidad a esos talleres”.

Al respecto, el dirigente profundizó señalando que “actualmente todos los trámites se hacen de manera online, lo que provoca que en general los adultos mayores se van quedando atrás, principalmente los mayores de 60 años, pues están en desventaja en temas que deben enfrentar diariamente como pedir horas para una atención de salud”.

Sobre el beneficio que genera este proyecto, Victoriano Gómez, subgerente de Relacionamiento Comunitario de Puerto San Antonio, indicó que “sabemos que las personas mayores han debido adaptarse rápidamente a un mundo cada vez más digital, y eso muchas veces genera brechas importantes. Por eso en Puerto San Antonio nos interesa apoyar iniciativas de este tipo, que tienen un impacto real en la calidad de vida de los adultos mayores, quienes a partir de estos talleres contarán con más herramientas y nuevas capacidades para desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en su día a día”.

Ganas de aprender

Uno de los aspectos que más han destacado quienes participan de este taller, es la oportunidad de no quedar rezagados frente a los avances tecnológicos.

Así lo cree Gladys Orozco, integrante del Club de Adulto Mayor Tabita, quien comentó que “la tecnología nos está dejando atrás porque hoy se hace todo online, y nos cuesta entenderlo. Incluso muchas veces por no entender algo, piensan que los adultos mayores somos tontos, pero estas oportunidades demuestran que somos capaces de aprender porque nunca es tarde para hacerlo y esta es una oportunidad grande que se nos está dando”.

Para Nadia Álvarez, presidenta del Club de Adulto Mayor Flor de Amigas, el taller le ha servido porque “en una época de más juventud tuve conocimientos sobre estos temas, pero a esta altura ya se me habían olvidado. Acá estamos aprendiendo cosas importantes que nos permitirán tener las cuentas más ordenadas”. Irnalda Osorio, tesorera de la misma institución, cree que “a veces nos cuestan algunas cosas, pero igual estamos saliendo adelante porque tenemos ganas de aprender algo que nos ayudará mucho, porque hoy todo se ve a través de los computadores”.

Una vez concluido el taller, los computadores quedarán disponibles para los clubes de adultos mayores que no cuenten con estos equipos.

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