En una ceremonia realizada en su edificio corporativo, Puerto San Antonio entregó los recursos que se adjudicaron las 67 organizaciones comunitarias que ganaron los Fondos Concursables 2025. Desde su creación, el programa ha mostrado un crecimiento sostenido en participación, pues en 2023 fueron 32 organizaciones las que recibieron apoyo, mientras que en 2024 esa cifra aumentó a 46. Este año se amplió la cobertura incorporando a nuevas agrupaciones, como ocurrió con las mujeres vinculadas a la pesca artesanal y otras entidades culturales y medioambientales, sumándose así a las juntas de vecinos, clubes deportivos y agrupaciones de personas mayores.
En su versión 2025, los Fondos Concursables de Puerto San Antonio aportaron un total de CLP 100 millones, con los que se benefició a 67 iniciativas que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades.
El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, destacó que “el programa de Fondos Concursables, que implementamos por tercer año consecutivo, es parte del compromiso de la empresa portuaria con el desarrollo social, cultural y comunitario de la ciudad de San Antonio. Además son una herramienta para la construcción de un futuro común, y eso significa tanto el avance del desarrollo portuario a través de nuestros proyectos en el puerto actual y Puerto Exterior, como el avance de la ciudad. Hoy tenemos diversas iniciativas que apuntan en esa línea, y esta es una muy valiosa porque se construye con cada organización y los vecinos. La suma de todos esos esfuerzos va movilizando el desarrollo de la ciudad de San Antonio, que es el objetivo”.
El vicepresidente del directorio de la empresa portuaria, Renato Silva, se mostró “feliz por reunirnos con las 67 organizaciones sociales que ganaron los Fondos Concursables de este año. Así, estamos logrando el objetivo que es tener con la comunidad un proceso sostenible en el tiempo”.
La ceremonia también contó con la presencia de la secretaria regional ministerial (seremi) de Gobierno, Carolina Zapata, quien comentó que “el puerto y las personas son parte de este territorio, y por lo tanto que la empresa pública se relacione con las dirigencias aporta a un trabajo cohesionado, que permite también un desarrollo en materia estratégica y de la ciudad”.
Víctor Vera, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Antonio, se mostró agradecido “por este programa que desarrolla el puerto, pues ayuda a muchas instituciones en San Antonio. A los adultos mayores nos ha apoyado mucho en temas de computación, y nos permite seguir aprendiendo”.
Importante apoyo
Ramón Silva, presidente del Club de Tango Milonga Callejera, destacó “la ligazón que se genera entre la empresa portuaria y la comunidad de San Antonio. Esto es bueno para que la gente vea que existe una empresa portuaria que está preocupada por su gente”.
María Ávila, presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa El Mirador, comentó que “no tengo palabras para explicar el apoyo que estos fondos significan, porque son una bendición. Nuestra sede la recibimos en deplorables condiciones y con los proyectos que hemos ganado podemos decir que ahora sí es una sede. Es muy importante esta oportunidad de postular, de crecer y ver que nuestros socios llegan a un lugar en mejores condiciones, gracias a la empresa portuaria. De hecho, tenemos un lema que dice ´si EPSA sueña, nosotros soñamos juntos con EPSA´”.
Por último, Vicente Valdés, presidente del club deportivo Villa Las Dunas, dijo que “es algo muy relevante este apoyo porque postulamos para comprar camisetas y calcetas, que son los implementos más caros, y estamos agradecidos por haber resultado ganadores. Siempre es interesante recibir esta ayuda para desarrollar nuestras labores”.
