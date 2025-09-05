Por tercer año consecutivo, Puerto San Antonio lanzó su programa de Fondos Concursables, iniciativa que busca financiar y apoyar proyectos impulsados por organizaciones comunitarias. Esta instancia se ha consolidado como una herramienta clave para fomentar el desarrollo local, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Antonio. Para este año, la empresa portuaria dispondrá de CLP 100 millones para financiar las iniciativas seleccionadas, con un aporte máximo por proyecto de CLP 1.800.000.

Según lo establecido en las bases, las entidades que pueden participar de esta versión, que tendrá abiertas sus postulaciones entre el 04 de septiembre y el 05 de octubre, son juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, uniones comunales, agrupaciones juveniles, agrupaciones medioambientales y de mujeres vinculadas a la pesca artesanal o a oficios asociados.

Cristian Puga, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, indicó que “estamos muy orgullosos de lanzar esta tercera versión del programa de Fondos Concursables, porque sabemos que se trata de un importante programa que actúa como impulsor de iniciativas comunitarias y sociales en la comuna”.

Agregó que “en la versión del presente año, ampliamos el tipo de organizaciones que pueden postular, pues a las juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, sumamos las uniones comunales y las agrupaciones juveniles, medioambientales y de mujeres vinculadas a la pesca artesanal o a oficios asociados. Además, aumentamos a CLP 100 millones los fondos disponibles para financiar los proyectos de los vecinos y vecinas de San Antonio, y esto porque nos interesa que las comunidades logren concretar ideas y proyectos que fortalezcan su desarrollo e impacten directamente en su calidad de vida”.

Las entidades interesadas en postular pueden tener acceso a las bases por dos vías: el sitio web de Puerto San Antonio www.puertosanantonio.com y también solicitarlas al correo electrónico [email protected]

Líneas de trabajo

Para esta versión, existen dos líneas de postulación establecidas: proyectos de infraestructura comunitaria y proyectos o iniciativas que promuevan o ejecuten actividades recreativas, sociales, deportivas y/o culturales, y se realizarán capacitaciones para apoyar a quienes tengan dudas sobre cómo participar.

La selección de los proyectos ganadores estará a cargo de una comisión evaluadora integrada por un representante de CFT Estatal sede San Antonio, Delegación Presidencial de San Antonio, Municipalidad de San Antonio, FOSIS y la Empresa Portuaria San Antonio.

En la versión del año pasado del programa, que tuvo una inversión de CLP 90 millones, se seleccionó a 46 proyectos ganadores, correspondientes a 20 juntas de vecinos, 18 clubes deportivos y 8 clubes de adulto mayor, los que recibieron el financiamiento comprometido para hacer realidad sus iniciativas.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.