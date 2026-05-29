Puerto Ibicuy, en la provincia argentina de Entre Ríos, avanza en una estrategia orientada al abastecimiento logístico del yacimiento petrolífero y de gas de Vaca Muerta, con foco en el transporte, vía cabotaje, de arenas de fractura y baritina destinadas a la actividad hidrocarburífera, reporta Más Energía.
El proyecto cuenta con respaldo del gobierno provincial y es impulsado operativamente por PTP Group, empresa concesionaria de la terminal portuaria. La compañía busca posicionar a Ibicuy como un nodo para el transporte de insumos vinculados al desarrollo de la extracción petrolera y gas natural licuado (GNL).
Según indicó Guillermo Misiano, presidente del holding, el objetivo es consolidar a la terminal como un puerto orientado a la logística de Vaca Muerta y al transporte de áridos e insumos requeridos por la industria energética.
Plan de acción
La demanda de arenas de fractura aparece como uno de los principales ejes del esquema logístico. De acuerdo con los antecedentes entregados, cada pozo no convencional requiere entre 11.000 y 15.000 toneladas de este material para completar procesos de hidrofractura.
Las proyecciones de PTP Group apuntan a que, en menos de tres años, la demanda de arena para fracking alcance cerca de 15 millones de toneladas anuales, volumen que incrementa el interés de operadores logísticos y terminales portuarias.
Actualmente, gran parte de la arena utilizada en Neuquén es transportada por carretera desde Entre Ríos en recorridos superiores a 1.200 kilómetros. Frente a este escenario, la compañía propone desarrollar alternativas fluviales y marítimas de cabotaje para reducir costos logísticos y disminuir el impacto sobre la infraestructura vial, fortaleciendo las operaciones de cabotaje marítimo en el proceso.
Además del transporte de arenas, Puerto Ibicuy también proyecta participar en el transporte de baritina, mineral utilizado en fluidos de perforación y cuyo consumo se prevé aumente junto con el desarrollo de proyectos energéticos en la Patagonia.
Según la información, el crecimiento operativo más significativo se espera entre 2027 y 2028, período en que entrarían en funcionamiento nuevas obras de infraestructura para el transporte de hidrocarburos, impulsando mayores requerimientos logísticos asociados a Vaca Muerta.
Por MundoMaritimo
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