La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Valparaíso aprobó por unanimidad, este martes 26 de mayo, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio, iniciativa que permitirá dotar a Chile de la infraestructura portuaria que Chile requiere para mantener la competitividad del comercio exterior. La votación se llevó a cabo luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso emitiera el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable del proyecto.

De esta manera, concluyó la tramitación ambiental del principal proyecto portuario en la historia del país, proceso que significó el trabajo técnico ejecutado por la Empresa Portuaria San Antonio en seis años, incluyendo la realización de tres procesos de participación ciudadana, igual número de adendas y una consulta indígena.

Desde la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) subrayó en un comunicado que Puerto Exterior es una obra estratégica para Chile, definida por el Estado e implementada por la EPSA, teniendo continuidad a través de cinco sucesivos gobiernos. Agregó que su objetivo es ampliar y modernizar el principal sistema portuario del país mediante la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente 4 km, dragados y explanadas que habilitarán dos terminales (Mar y Tierra) de 1.730 metros cada uno, desarrollados gradualmente en cuatro etapas según la proyección de demanda.

Con una inversión público-privada de US$4.450 millones, triplicará la capacidad de transferencia de carga del puerto actual, al permitir la atención simultánea de hasta 8 naves Post-Neopanamax (de 400 metros de eslora), alcanzando los 6 millones de TEUs.

Fernando Gajardo, gerente general (i) de EPSA, señaló que “la aprobación ambiental de Puerto Exterior constituye un hito muy relevante para Puerto San Antonio y para el país, pues se reconoce la solidez técnica y ambiental del proyecto, luego de un proceso exhaustivo de evaluación que se extendió por seis años y que, con la participación de la ciudadanía, permitió perfeccionar su diseño, optimizar medidas y reforzar compromisos orientados a asegurar un desarrollo portuario compatible con el entorno y, al mismo tiempo, decisivo para la competitividad del comercio exterior del país”.

El ejecutivo destacó que “Puerto Exterior impulsará el desarrollo de San Antonio con más empleo, inversión y actividad económica, fortaleciendo proveedores locales, logística, comercio y servicios”. Además, integrará un enfoque sostenible con protección ambiental, apoyo a la pesca artesanal, nuevos espacios públicos como el Parque Lagunas de Llolleo, el Parque DyR y el Paseo El Molo, aportando a mejorar la calidad de vida de los sanantoninos con una zona recreativa familiar de más de 60 hectáreas de paseos y parques”.

Gajardo también valoró que “esta obra permitirá asegurar la capacidad logística que el país necesitará en la próxima década, fortaleciendo la competitividad de nuestras exportaciones, el abastecimiento nacional y el posicionamiento estratégico de Chile en la red mundial de puertos”.

Al respecto, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, quien lideró la instancia de aprobación, indicó que “es una gran tramitación de largos años, no exenta de dificultades que se fueron resolviendo una a una y finalmente se llega a esta aprobación unánime de todos los comisionados”.

Agregó que “el Servicio de Evaluación Ambiental recogió en gran parte las inquietudes que se formularon a lo largo de esta tramitación” y sostuvo que “es una gran noticia para la Provincia de San Antonio, que siempre ha estado en dificultades y decaída económicamente”.

Por su parte el alcalde de San Antonio, Omar Vera, afirmó que “se trata de un proyecto de real envergadura que indudablemente va a provocar un desarrollo territorial, económico y social, no solo de la comuna-puerto de San Antonio, sino que de la provincia y de la región”. Destacó además que “el proyecto acoge, vía participación ciudadana, los planteamientos de la comunidad, así como de los diversos servicios y entidades involucradas en esta materia”.

Aporte económico a la provincia

De acuerdo con EPSA, Puerto Exterior representa un salto estructural para San Antonio en términos de escala económica, multiplicando el aporte del puerto al PIB local, al empleo, a los encadenamientos productivos y a la actividad económica asociada.

Durante la construcción, se requerirá un promedio cercano a 1.500 trabajadores, con un peak estimado de 2.800 personas. En operación plena, Puerto Exterior generará más de 2.000 empleos para trabajadores portuarios, junto con nuevas oportunidades en logística, transporte, mantenimiento, comercio local y servicios complementarios. A ello se suman las más de 3.200 personas que actualmente trabajan de forma directa en terminales y servicios portuarios. El empleo inducido llegaría a alrededor de 26.500 puestos, frente a los cerca de 10.000 actuales.

Al año 2055, el proyecto proyecta un Valor Agregado Bruto directo superior a US$1.000 millones anuales en la provincia de San Antonio, cuadruplicando la actividad económica directa del puerto actual. Además, aumentará el efecto de encadenamiento productivo sobre proveedores locales: las compras pasarían de US$51 millones actuales a cerca de US$861 millones. Los ingresos municipales también crecerán: las patentes asociadas a la operación portuaria pasarán de cerca de US$800 mil anuales a aproximadamente US$3,2 millones anuales.

Además, se espera que el proyecto genere una creación de valor superior a US$77.000 millones (Evaluación Social año 2023), asociada principalmente a reducción de costos logísticos, mitigación de cuellos de botella y fortalecimiento del crecimiento económico.

Desempeño ambiental

Además, de acuerdo con EPSA, Puerto Exterior propone un desempeño ambiental que se sustenta en tecnologías y estándares que minimizan los impactos tanto en la etapa de construcción de las obras como en la operación de los nuevos terminales. Así, la modernización de la operación portuaria contempla avanzar en un plan de protección ambiental y de creación de espacios públicos que generará un círculo virtuoso en el desarrollo urbano de la ciudad.

En ese sentido, uno de los ejes centrales es la protección del humedal urbano Lagunas Ojos de Mar, donde se proyecta el Parque Lagunas de Llolleo, con un centro interpretativo, aula abierta y miradores.

Se sumará el Paseo El Molo, un paseo peatonal completamente nuevo de aproximadamente 1,5 km sobre el nuevo molo de abrigo.

También se contempla la remodelación integral del Parque DyR, con infraestructura de alto estándar, fortalecimiento de áreas verdes, nuevos senderos y zonas de esparcimiento.

Estas iniciativas, según EPSA, conformarán un circuito con alrededor de 60 hectáreas, que constituyen un aporte sustantivo a la ciudad a través de espacios de alto valor social, turístico, ambiental y patrimonial. Además, generarán un impulso relevante para la economía local.

Asimismo, se contemplan iniciativas asociadas al mejoramiento y habilitación de la Playa Pacheco Altamirano y un plan de reasentamiento para 217 predios de las poblaciones Brisamar y Juan Aspeé. También se incluyen programas vinculados a la pesca chinchorro y a grupos Mapuche Lafkenche.

Para la pesca artesanal, se consideran medidas de compensación, equipamiento y fomento productivo en las caletas San Pedro Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca Río Maipo.

Licitación internacional

Tras la obtención de la RCA, el proyecto debe seguir su proceso de licitación internacional iniciado el año pasado, cuya adjudicación está prevista para este año. El inicio de obras habilitantes asociadas se proyecta para 2027.

Esta licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción del molo de abrigo, el dragado para la generación de la dársena y el canal de acceso, las explanadas, el acceso ferroviario con dos estaciones e instalaciones de faenas, junto con medidas de compensación y mitigación medioambiental. Esto implicará una inversión de la Empresa Portuaria San Antonio de US$1.950 millones.

Fernando Gajardo, finalmente señaló que “seguiremos avanzando en los próximos hitos del proyecto. En lo inmediato, estamos concentrados en la fase final de la licitación internacional de las obras habilitantes, proceso en el que participan empresas y consorcios de clase mundial, reflejando el alto interés que genera Puerto Exterior”.