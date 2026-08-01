La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una serie de propuestas destinadas a resguardar la libre competencia en las futuras licitaciones de los terminales Molo Sur y Sitio N°8 del Puerto de San Antonio, cuyas concesiones transitorias se extenderán entre 2030 y 2038.

El informe fue elaborado en el marco del procedimiento iniciado por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ante el TDLC y analiza las condiciones de competencia en los mercados de servicios portuarios de la Región de Valparaíso, considerando la oferta y demanda de los distintos tipos de carga, la evolución reciente de la industria y el carácter temporal de las nuevas concesiones.

Tras evaluar la propuesta presentada por EPSA, la FNE señaló que las reglas planteadas deben asegurar la competencia tanto durante el proceso licitatorio como en la operación posterior de los terminales.

En el caso del Terminal Molo Sur, la Fiscalía analizó el modelo que contempla una concesión unificada para la transferencia de carga contenerizada y el almacenamiento de carga liquida. Al respecto, concluyó que "los antecedentes disponibles no permiten prever que dicho modelo produzca un deterioro significativo de la competencia".

No obstante, advirtió riesgos de que el futuro concesionario priorice la atención de la carga en contenedores por sobre los graneles líquidos, por lo que propuso incorporar resguardos específicos para evitar esa situación.

Respecto de las restricciones estructurales, la FNE estimó que la prohibición de integración horizontal propuesta por EPSA resulta adecuada para preservar la competencia entre los principales terminales portuarios de la Región de Valparaíso. En ese sentido, destacó que este mecanismo es "especialmente relevante dado el carácter transitorio y de corto plazo de las nuevas concesiones y la necesidad de mantener presión competitiva durante el período previo a la entrada en operación del Puerto Exterior".

En materia de integración vertical, la Fiscalía recomendó avanzar hacia reglas que impidan que usuarios relevantes ejerzan control o influencia decisiva sobre las concesionarias mediante pactos de accionistas, derechos de veto u otros mecanismos equivalentes. Mientras ello no ocurra, propuso mantener el límite vigente de 60% de participación para el Terminal Molo Sur.

En tanto, para el Terminal Sitio N°8, el organismo concluyó que "no existen antecedentes suficientes para justificar que se flexibilice el límite de integración vertical de 40% actualmente vigente", recomendando rechazar la propuesta de elevar ese porcentaje a 60%.

La FNE también respaldó que ambas concesiones se adjudiquen sobre la base del menor índice tarifario ofertado. Sin embargo, observó que diversos aspectos relevantes para la competencia aún no están definidos en las bases de licitación, entre ellos los ponderadores del índice tarifario, elementos del régimen económico de la concesión y parámetros técnicos y operacionales.

Por ello, recomendó al TDLC que dichos aspectos sean establecidos antes del inicio de los procesos licitatorios, con el objetivo de entregar mayor certeza a los potenciales oferentes y favorecer una competencia efectiva.

Adicionalmente, el informe propone fortalecer las reglas aplicables durante la ejecución de las concesiones mediante el reforzamiento de los mecanismos de acceso abierto y no discriminatorio, las normas de asignación de capacidad, las obligaciones de información hacia EPSA, las facultades de fiscalización de la empresa portuaria y los estándares mínimos de calidad del servicio, buscando prevenir conductas discriminatorias o excluyentes por parte de los futuros concesionarios.

Las nuevas concesiones impulsadas por EPSA tendrán una duración de ocho años, sin posibilidad de prórroga, como un esquema transitorio destinado a garantizar la continuidad operacional del Puerto de San Antonio hasta la entrada en operación del proyecto Puerto Exterior.

Por MundoMaritimo