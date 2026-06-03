El denominado complejo portuario del Gran Rosario se posicionó en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, de acuerdo con los datos del comercio internacional de granos, aceites y subproductos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La región del Up-River Paraná (principalmente en la zona de Rosario y San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe) alcanzó un total embarcado de 75,7 millones de toneladas, superando al distrito aduanero de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.
El nodo agroexportador argentino se extiende a lo largo de un tramo de 70 kilómetros sobre el río Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, donde operan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están orientadas a despachos de productos agroindustriales. Según los datos del sector, estas operaciones representan cerca de un tercio de los ingresos por exportaciones de bienes del país.
La región concentra además más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, lo que equivale al 75% de la capacidad total de Argentina en ese segmento. Esta integración entre producción agrícola, procesamiento industrial y logística portuaria estructura el funcionamiento del polo exportador.
El esquema logístico del Gran Rosario se caracteriza por la navegación fluvial de buques por el río Paraná hacia terminales ubicadas en el interior del sistema productivo, donde se embarcan cargas con destino a más de 150 países a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay y el Río de la Plata.
Desglose de embarques
Los embarques del complejo de soja alcanzaron 40,9 millones de toneladas en 2025, impulsados por exportaciones de granos, aceite y harina de soja. En el caso del maíz, los despachos sumaron 22,8 millones de toneladas, lo que ubicó al nodo como el segundo exportador global del cereal. En trigo, los embarques totalizaron 8,8 millones de toneladas.
En el balance regional, Nueva Orleans registró 74,8 millones de toneladas embarcadas, mientras que el puerto de Santos alcanzó 60 millones de toneladas, completando el podio de los principales nodos agroexportadores del año.
El desempeño del nodo del Up-River se explica por una recuperación de la producción agrícola tras años de variabilidad climática y limitaciones en la navegación fluvial. En los primeros meses de 2026, los embarques desde terminales argentinas alcanzaron 34,6 millones de toneladas, de las cuales 25,2 millones correspondieron al Gran Rosario, marcando máximos para el período.
Por MundoMaritimo
Argentina: El Gran Rosario se posiciona como el nodo portuario agroexportador más importante del mundo
Gran Rosario en Argentina es el nodo portuario exportador de soja más importante del mundo
3718 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.