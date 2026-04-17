El Puerto de Los Ángeles, al cierre del primer trimestre, movilizó 2.388.843 TEUs, cifra equivalente a su promedio del primer trimestre durante los últimos cinco años. En tanto, durante el mismo periodo, el Puerto de Long Beach movilizó 2.390.225 TEU, más que cualquier otro puerto del país. Sin embargo, los volúmenes de carga de los primeros tres meses del 2026 fueron un 5,7% inferiores a los del mismo período del año récord 2025.
Puerto de Los Ángeles
El Puerto de Los Ángeles ( en la imagen) movilizó 752.520 TEUs en marzo, lo que representa una leve disminución del 3% en comparación con el año pasado, cuando los propietarios de carga adelantaron envíos para evitar el aumento de aranceles.
En marzo de 2026, los contenedores con carga de importación totalizaron 380.733 TEUs, apenas un 1% menos que el año anterior. En tanto los contenedores con carga de exportación alcanzaron los 132.129 TEUs, lo que representa un aumento del 7% respecto de 2025 y el mayor volumen movilizado desde mayo de 2024. El puerto procesó además 239.658 TEUs vacíos, un 11% menos que en el año anterior.
“Incluso con la desaceleración estacional asociada al Año Nuevo Lunar, el flujo de carga en marzo fue sólido y nuestro desempeño del primer trimestre se mantuvo en línea con nuestra tendencia de cinco años”, señaló el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka. “En el actual entorno de incertidumbre, la consistencia es clave, y nos estamos anticipando a los acontecimientos para que nuestros trabajadores portuarios y socios puedan seguir ofreciendo operaciones confiables y eficientes a nuestros clientes”.
Seroka indicó que la incertidumbre en la política arancelaria y el aumento de la inflación, junto con los impactos económicos más amplios del conflicto en Medio Oriente —especialmente en los precios del combustible— están afectando tanto a consumidores como a empresas.
Puerto de Long Beach
El Puerto de Long Beach movilizó 774.935 TEUs en marzo, un 5,2% menos de contenedores en comparación con el mismo período de 2025, año que marcó un récord de movilización de carga para el puerto.
Los contenedores con carga de importación de marzo disminuyeron un 1,6% hasta 374.412 TEUs, mientras que los contenedores con carga de exportaciones registraron un leve aumento del 0,5%, alcanzando 104.554 TEUs en comparación con marzo de 2025. En tanto, los contenedores vacíos movilizados a través del puerto cayeron un 11,1%, totalizando 295.970 TEUs.
El director ejecutivo del Puerto de Long Beach, Noel Hacegaba, indicó que los impactos derivados de las hostilidades en Medio Oriente, incluido el bloqueo del tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, aún no se han manifestado en Long Beach. “A pesar de estas presiones globales, el conflicto aún no ha reducido los volúmenes de carga en el Puerto. Lo que estamos viendo, en cambio, es el impacto de los aranceles y del factor tiempo, así como la comparación con una base sólida del año anterior”, agregó.
Sin embargo, indicó que la cadena de suministro ya está reaccionando al alza de los costos de combustible mediante la implementación de nuevos recargos y otras medidas de ahorro. “Aquí está el punto clave: lo que ocurre en la cadena de suministro no se limita solo a la cadena de suministro”, afirmó. “Se refleja en los precios que las personas pagan a diario. No solo en etiquetas más altas, sino también en menos descuentos, mayores umbrales para envíos gratuitos y tiempos de entrega más lentos”.
En paralelo, el aumento de los costos del combustible está acelerando la transición hacia energías renovables y la independencia energética nacional, dos temas centrales en la visión del puerto.
“Este es un momento decisivo para la energía”, sostuvo Hacegaba.
Por MundoMaritimo
Puertos de Los Ángeles y Long Beach en EE.UU. movilizan más de 1, 6 millones de TEUs en julio
Puertos de Long Beach y Los Ángeles apuntan a uno de los años más activos de su historia pese a la incertidumbre comercial
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.