El Puerto de Los Ángeles, al cierre del primer trimestre, movilizó 2.388.843 TEUs, cifra equivalente a su promedio del primer trimestre durante los últimos cinco años. En tanto, durante el mismo periodo, el Puerto de Long Beach movilizó 2.390.225 TEU, más que cualquier otro puerto del país. Sin embargo, los volúmenes de carga de los primeros tres meses del 2026 fueron un 5,7% inferiores a los del mismo período del año récord 2025.

Puerto de Los Ángeles

El Puerto de Los Ángeles ( en la imagen) movilizó 752.520 TEUs en marzo, lo que representa una leve disminución del 3% en comparación con el año pasado, cuando los propietarios de carga adelantaron envíos para evitar el aumento de aranceles.

En marzo de 2026, los contenedores con carga de importación totalizaron 380.733 TEUs, apenas un 1% menos que el año anterior. En tanto los contenedores con carga de exportación alcanzaron los 132.129 TEUs, lo que representa un aumento del 7% respecto de 2025 y el mayor volumen movilizado desde mayo de 2024. El puerto procesó además 239.658 TEUs vacíos, un 11% menos que en el año anterior.

“Incluso con la desaceleración estacional asociada al Año Nuevo Lunar, el flujo de carga en marzo fue sólido y nuestro desempeño del primer trimestre se mantuvo en línea con nuestra tendencia de cinco años”, señaló el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka. “En el actual entorno de incertidumbre, la consistencia es clave, y nos estamos anticipando a los acontecimientos para que nuestros trabajadores portuarios y socios puedan seguir ofreciendo operaciones confiables y eficientes a nuestros clientes”.

Seroka indicó que la incertidumbre en la política arancelaria y el aumento de la inflación, junto con los impactos económicos más amplios del conflicto en Medio Oriente —especialmente en los precios del combustible— están afectando tanto a consumidores como a empresas.

Puerto de Long Beach

El Puerto de Long Beach movilizó 774.935 TEUs en marzo, un 5,2% menos de contenedores en comparación con el mismo período de 2025, año que marcó un récord de movilización de carga para el puerto.

Los contenedores con carga de importación de marzo disminuyeron un 1,6% hasta 374.412 TEUs, mientras que los contenedores con carga de exportaciones registraron un leve aumento del 0,5%, alcanzando 104.554 TEUs en comparación con marzo de 2025. En tanto, los contenedores vacíos movilizados a través del puerto cayeron un 11,1%, totalizando 295.970 TEUs.

El director ejecutivo del Puerto de Long Beach, Noel Hacegaba, indicó que los impactos derivados de las hostilidades en Medio Oriente, incluido el bloqueo del tránsito de buques en el Estrecho de Ormuz, aún no se han manifestado en Long Beach. “A pesar de estas presiones globales, el conflicto aún no ha reducido los volúmenes de carga en el Puerto. Lo que estamos viendo, en cambio, es el impacto de los aranceles y del factor tiempo, así como la comparación con una base sólida del año anterior”, agregó.

Sin embargo, indicó que la cadena de suministro ya está reaccionando al alza de los costos de combustible mediante la implementación de nuevos recargos y otras medidas de ahorro. “Aquí está el punto clave: lo que ocurre en la cadena de suministro no se limita solo a la cadena de suministro”, afirmó. “Se refleja en los precios que las personas pagan a diario. No solo en etiquetas más altas, sino también en menos descuentos, mayores umbrales para envíos gratuitos y tiempos de entrega más lentos”.

En paralelo, el aumento de los costos del combustible está acelerando la transición hacia energías renovables y la independencia energética nacional, dos temas centrales en la visión del puerto.

“Este es un momento decisivo para la energía”, sostuvo Hacegaba.

Por MundoMaritimo