Los puertos de Long Beach y Los Ángeles se encaminan a cerrar 2025 entre los años de mayor actividad de su historia. Impulsados por el adelantamiento de cargas previo a la aplicación de nuevos aranceles y por una operación que se ha mantenido estable pese a la inestabilidad del comercio internacional, ambos terminales superan holgadamente los 18 millones de TEUs movilizados en conjunto entre enero y noviembre.
Puerto de Long Beach
El Puerto de Long Beach avanza hacia su año más activo, con 9.047.477 TEUs movilizados en los primeros 11 meses de 2025, lo que representa un incremento de 2,9% respecto del mismo periodo del año anterior. Este desempeño mantiene al puerto en trayectoria para superar el récord histórico de 9,6 millones de TEUs alcanzado en 2024.
Solo en noviembre, Long Beach movilizó 817.561 TEUs, convirtiéndose en el segundo mejor noviembre registrado por el puerto, aunque con una caída interanual de 7,5% frente al récord del mismo mes de 2024. En ese periodo, la carga de importación desembarcada sumó 400.505 TEUs (-7,5%), en tanto los embarques de exportación alcanzaron 110.122 TEUs (-7,5%) y el movimiento de contenedores vacíos totalizó 306.934 TEUs, un 8,2% menos que el año anterior.
Desde la administración portuaria destacaron la continuidad operacional durante todo el año. El CEO del Port of Long Beach, Mario Cordero, subrayó que la carga se movilizó sin congestiones ni disrupciones, pese al complejo escenario marcado por los cambios en las políticas comerciales, y proyectó un crecimiento moderado de los volúmenes para 2026.
Puerto de Los Ángeles
El Puerto de Los Ángeles también se encamina a cerrar uno de los mejores años de su historia. Entre enero y noviembre, el terminal movilizó 9.447.731 TEUs, superando en 1% el volumen total registrado en todo 2024. Según las proyecciones de su administración, el puerto cerrará 2025 por sobre los 10 millones de TEUs, ubicando al año dentro de su top 3 histórico.
En noviembre, sin embargo, el puerto movilizó cerca de 782.000 TEUs, lo que representó una caída interanual de 12%, influida por una base de comparación excepcionalmente alta en 2024, cuando los importadores adelantaron cargas ante la amenaza de nuevos aranceles. La carga de importación desembarcada sumó alrededor de 406.000 TEUs (-11%). Por otra parte, la carga embarcada de exportación descendió 8% hasta 113.706 TEUs y la movilización de contenedores vacíos alcanzó aproximadamente 262.000 TEUs, un 13% menos que el año anterior.
Pese a la desaceleración estacional y a la persistente incertidumbre asociada a la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump, el director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, Gene Seroka, destacó que el desempeño acumulado permitirá cerrar el año con volúmenes históricamente altos, reforzando el rol estratégico del puerto en las cadenas logísticas globales.
En conjunto, los resultados de Long Beach y Los Ángeles reflejan la resiliencia del principal complejo portuario de Estados Unidos, que ha logrado sostener altos niveles de actividad en un entorno de alta inestabilidad comercial y continúa siendo un eje clave del comercio transpacífico.
Por MundoMaritimo
