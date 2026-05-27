El director ejecutivo del Puerto de Long Beach, Noel Hacegaba, destacó el avance del proyecto ferroviario Pier B tras la autorización, por parte de la Junta de Comisionados del puerto, de un acuerdo de subvención por US$283 millones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, a través de la Administración Marítima (MARAD) y el programa National Infrastructure Project Assistance (Mega).

Según el puerto, la iniciativa permitirá impulsar un flujo de carga “más seguro y eficiente”, además de ampliar el impacto económico y los empleos asociados a la cadena logística estadounidense. El proyecto Pier B On-Dock Rail Support Facility busca fortalecer la capacidad ferroviaria en muelle de los terminales marítimos del puerto, con el objetivo de acelerar las entregas a lo largo de la cadena de suministro nacional, reducir la congestión y disminuir los impactos ambientales.

Cabe destacar que las obras comenzaron en 2024 y se prevé que concluyan en 2032. Una vez operativo, el complejo permitirá más que triplicar el volumen anual de carga movilizada por ferrocarril en el puerto, pasando de 1,5 millones de TEUs a 4,7 millones de TEUs.

“Estamos construyendo el Puerto del Futuro aquí en el Puerto de Long Beach, y no podríamos hacerlo sin la inversión de nuestros socios federales a través de este acuerdo de mrgasubvención . La rapidez para llegar al mercado es clave para nuestro éxito y la conectividad ferroviaria es clave para nuestro futuro”, afirmó el ejecutivo.

Abastecimiento de metanol

Por otro lado, el Puerto de Long Beach estableció un incentivo inédito de US$1 millón para el primer buque que realice una operación comercial de bunkering de metanol en su puerto, con el objetivo de acelerar la transición de la industria marítima hacia combustibles más limpios y de menor huella de carbono.

La iniciativa, denominada “Clean Fuel Bunkering Challenge” y aprobada por la Comisión del Puerto de Long Beach, busca enviar una señal al mercado global sobre el interés en ampliar la disponibilidad de combustibles marinos limpios.

Hacegaba, señaló que la iniciativa busca demostrar el compromiso del puerto con la creación de un mercado norteamericano para el bunkering de metanol, además de incentivar inversiones por parte de la industria.

Por su parte, el presidente de la Comisión del Puerto de Long Beach, Frank Colonna, destacó que el puerto ha impulsado por décadas la disponibilidad comercial de tecnologías limpias y soluciones sostenibles. “Esta es la herramienta más directa y práctica que podemos utilizar para demostrar la viabilidad del abastecimiento de metanol en la Bahía de San Pedro”, indicó.

De acuerdo con el puerto, abastecer un buque con metanol tendría actualmente un costo cercano a US$1,5 millones por recalada, frente a aproximadamente US$1 millón para combustibles tradicionales. El incentivo busca compensar esa diferencia y aportar otros US$500.000 destinados a costos adicionales asociados al desarrollo de procedimientos operacionales y de seguridad, así como a la coordinación con proveedores de combustible, distribuidores y autoridades locales encargadas de permisos.

Además, el puerto prevé actualizar durante el próximo año su programa “Green Ship Incentive Program” para fomentar visitas más frecuentes de naves de menores emisiones, lo que podría impulsar aún más el mercado del metanol. Entre las modificaciones en evaluación se incluyen nuevos criterios de puntuación e incentivos, en colaboración con otros puertos internacionales.

Por MundoMaritimo