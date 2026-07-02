La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, revocó la sentencia de primera instancia que restringía las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) respecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay y declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú. El fallo revierte una decisión emitida en enero, que establecía que el Puerto de Chancay estaba exento de parte de la supervisión del organismo..
Con esta decisión, la Sala concluye que las actuaciones cuestionadas corresponden al ejercicio regular de las competencias que la ley atribuye al Ositrán y que no constituyen una amenaza cierta e inminente a derechos fundamentales, requisito indispensable para la procedencia de un proceso de amparo.
De esa manera, la decisión judicial revoca la sentencia emitida en enero de 2026, que ordenaba al Ositrán abstenerse de ejercer sus funciones sobre las operaciones del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, y reafirma el marco legal que sustenta las competencias del organismo regulador sobre la infraestructura de transporte de uso público.
En su resolución, el tribunal precisa que el Terminal Portuario de Chancay es una infraestructura de transporte de uso público y que, independientemente de que su titularidad sea privada, la empresa que lo explota califica como entidad prestadora. En consecuencia, se encuentra sujeta a las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que la legislación vigente asigna al Ositrán.
Asimismo, la Sala señala que las comunicaciones, requerimientos y demás actuaciones administrativas emitidas por el regulador forman parte del ejercicio legítimo de sus atribuciones legales y que cualquier controversia derivada de procedimientos administrativos debe resolverse a través de las vías administrativas y contencioso-administrativas previstas por el ordenamiento jurídico.
Reacción en Estados Unidos
El Puerto de Chancay es una infraestructura de propiedad privada, operada por COSCO Shipping Ports, empresa de capitales chinos. La instalación fue concebida para reducir los tiempos de transporte marítimo entre América Latina y Asia. Sin embargo, a medida que Estados Unidos renovó su enfoque estratégico hacia la región, el puerto pasó a convertirse en uno de los principales focos de la creciente rivalidad entre Washington y Beijing. La resolución de enero generó preocupación en la administración de Donald Trump, que advirtió que esta situación socavaría la soberanía del Perú. Ositran también criticó ese fallo, argumentando que dejaría desprotegidos a los usuarios del puerto.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, celebró el nuevo fallo a través de sus redes sociales. El diplomático visitó Chancay por primera vez el mes pasado para entregar dos escáneres destinados a fortalecer el trabajo de la autoridad aduanera peruana.
Cabe mencionar que la decisión aún puede ser apelada. Por su parte, Cosco Shipping Ports no ha emitido comentarios sobre la decisión del Tribunal ni referidas a próximos pasos a seguir frente al proceso judicial.
Por MundoMaritimo
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