La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. (SPRBUN) encargó a Hamburg Port Consulting (HPC) el desarrollo de una estrategia de optimización y crecimiento.. El objetivo es maximizar el uso de la infraestructura multipropósito existente e identificar nuevas oportunidades de negocio más allá de la carga en contenedores, reporta WorldCargo News.

El estudio combinará la planificación de las operaciones del puerto, análisis de mercado y modelación financiera para definir un plan de desarrollo por etapas que permita mejorar la utilización de los espacios, la infraestructura y los equipos de manipulación de carga. En este contexto, la consultora evaluará el potencial de crecimiento de los segmentos de graneles, carga líquida, carga rodante (Ro-Ro) y otros tipos de carga multipropósito.

Actualmente, el Puerto de Buenaventura opera contenedores, carga general, graneles sólidos, carga líquida y carga Ro-Ro. La iniciativa pondrá especial atención en el papel que puede desempeñar la carga no contenerizada dentro de una estrategia de diversificación que fortalezca la competitividad del recinto portuario.

"Buenaventura está ubicada en la costa del Pacífico colombiano y desempeña un papel estratégico en el comercio internacional del país. Estamos convencidos de que existen importantes oportunidades para fortalecer aún más la posición de nuestra terminal en distintos segmentos de carga", señaló William Angarita, director de Planificación, Proyectos e Innovación de SPRBUN. Agregó que, junto con HPC, la compañía está evaluando cómo los activos existentes, la combinación de cargas y la configuración operacional pueden contribuir a una mayor eficiencia y consolidar nuevas áreas de crecimiento.

Uno de los principales focos del análisis será el mercado de graneles. En ese sentido, se estudiará cómo incrementar la participación de Puerto Buenaventura en esta cadena logística e identificar los flujos de carga con mayor potencial comercial. Asimismo, se analizarán oportunidades en los segmentos de carga líquida y carga Ro-Ro, considerando variables como la demanda del mercado, la factibilidad operacional y los requerimientos de inversión.

Desafíos del proyecto

De acuerdo con HPC, uno de los desafíos del proyecto será equilibrar las oportunidades comerciales con las capacidades reales de la terminal. Si bien algunos mercados pueden resultar atractivos, no todos son viables dentro de las restricciones operacionales existentes. En contrapartida, activos actualmente subutilizados podrían abrir espacio para nuevos negocios y una mejor utilización de la infraestructura disponible.

Como resultado del estudio, la consultora elaborará escenarios de desarrollo de corto, mediano y largo plazo, que irán desde mejoras operacionales y un mayor aprovechamiento de la capacidad instalada hasta alternativas de redistribución del diseño terminal e inversiones escalonadas para respaldar el crecimiento futuro de la carga.

"Este trabajo busca conectar las oportunidades del mercado con la realidad física y financiera de la terminal", afirmó Nuno Nunes, vicepresidente para las Américas de HPC. "Al evaluar de manera conjunta el potencial de carga, la utilización de la capacidad, las alternativas de diseño y los requerimientos de inversión, podemos ayudar a definir un camino de desarrollo práctico para la próxima etapa de las operaciones multipropósito de Buenaventura".

La consultora ya había colaborado previamente con SPRBUN en la elaboración de un plan maestro integrado para la terminal, experiencia que proporcionó una base detallada sobre su configuración, mezcla de cargas y requerimientos de desarrollo. Según el Puerto de Buenaventura , evaluar distintas alternativas de crecimiento e inversión permitirá reducir la incertidumbre antes de adoptar decisiones estratégicas, manteniendo la flexibilidad necesaria para futuras expansiones.

Por MundoMaritimo