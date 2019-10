Puerto Antofagasta desarrolló por segundo año consecutivo el Programa Nodo Logístico, dirigido a nueve pequeñas y medianas empresas regionales, y cuya orientación se enfoca en la eficiencia operacional, acceso, operación portezuelos y cierre, en coordinación institucional con otros actores logísticos como seguridad y medio ambiente.

Durante dos años consecutivos el programa ha considerado actividades que fortalecen la productividad y competitividad de las Pymes locales, teniendo impacto directo en la cadena logísticas del Puerto de Antofagasta. Esta iniciativa se ha constituido en una de las acciones que se ha llevado a cabo en la región, como también las del Programa Territorial Integrado (PTI) de Logística, el cual se encuentra en su segundo año de ejecución.

El dueño de GyC, pyme de servicios de mantención a concesionarios en el Puerto de Antofagasta, Juan González, comentó que “si le pusiera una nota sería un 10. No tenía muchas nociones, era solo un trabajador. He ampliado mi red de contactos, me han enseñado temas de orden, cómo presentar mi empresa, por ejemplo, frente a una licitación. Además, he adquirido conocimientos de estructuración, administración, entre otros”.

En tanto, Teresa Gajardo, fundadora y Gerenta General de TMetal, empresa dedicada a la logística, muellaje y maquinaria del sector portuario y minero, manifestó que ha aprendido “temas de orden interno, planificación estratégica, actualización de datos, ampliar mi red de contactos”.

El director ejecutivo del Comité de Desarrollo Productivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) Antofagasta, Luis Alberto Gaete, dijo que “Corfo junto a la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA) trabajan arduamente a través de Nodo Logística, por la diversificación productiva de la región. Este programa presenta un alto potencial de desarrollo para profesionalizar la conexión al interior de la cadena logística regional”.

“Agradecemos a EPA por ser parte del camino que hoy estamos trazando, una pieza clave de la Comunidad Portuaria Antofagasta, la cual, además, es parte del directorio de nuestro PTI Plataforma Logística que busca resolver fallas de mercado en sectores productivos o actividades económicas prioritarias para la economía regional”, agregó Gaete.

Por segundo año consecutivo

Esta fase 2 del Nodo Logístico Puerto de Antofagasta ambiciona potenciar a las Pymes que trabajan y operan en EPA, para desarrollar programas de redes con proveedores aduaneros y de formación de competencias.

Al respecto el Gerente General de EPA, Carlos Escobar, indicó que “estamos muy contentos con la realización por segundo año de este programa, dada la importancia que esto representa para el proceso de integración comercial, robustecimiento de la productividad y competitividad de los sectores, especialmente de las pymes locales, dedicadas en algunos casos a servicios logísticos, mantención, muellaje, maquinaria, entre otros”:

Asimismo, Lorena López, gerente de Gedes Antofagasta, empresa administradora del Programa Nodo Logístico, comentó que “con este segundo año de trabajo, buscamos impactar de manera sustancial en el desarrollo sostenible de la economía del territorio local, apoyando a estas Pymes con conocimientos que les permita incrementar sus servicios y con ello, sus clientes”.