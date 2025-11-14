Con el objetivo de abordar los principales retos y oportunidades del desarrollo logístico en la macrozona norte, Puerto Antofagasta participó en el seminario “Desafíos logístico portuarios de Antofagasta: ¿cómo hacer más eficiente nuestro territorio para el futuro?”, organizado por El Mercurio de Antofagasta, y que convocó a actores clave del ámbito público y privado.
La instancia reunió a autoridades, empresas del sector y representantes de la cadena logística regional para analizar las principales brechas y oportunidades que enfrenta el ecosistema portuario en un contexto de crecimiento minero e integración internacional a través del Corredor Bioceánico Capricornio.
Durante su exposición, el gerente general abordó la logística portuaria de Puerto Antofagasta y su conexión estratégica con las industrias mineras, del litio, del hidrógeno verde, las cargas de proyecto y el comercio exterior, destacando el rol esencial que cumple la logística para el desarrollo de la ciudad, la región, el país y el Corredor Bioceánico.
En su intervención, puso en valor el concepto de Complejo Portuario Regional, resaltando la complementariedad entre los dos puertos de uso público de la región: Antofagasta y Mejillones, como un elemento clave para potenciar la competitividad y eficiencia del sistema logístico del norte de Chile. “Estas iniciativas proyectan un desarrollo logístico más eficiente, articulado y preparado para acompañar el crecimiento regional”, señaló.
“Este seminario fue una instancia muy valiosa para compartir miradas, poner en común los desafíos que enfrentamos como región y reafirmar el compromiso de Puerto Antofagasta con una logística moderna, sostenible y conectada. Nuestra participación refleja la importancia de trabajar junto a otros actores del sector para impulsar proyectos que fortalezcan la competitividad y preparen a la capital regional para las demandas del futuro”, destacó Carlos Escobar.
El conversatorio contó con la participación de actores públicos y privados que expusieron iniciativas estratégicas para la conectividad regional. Entre ellos, el Seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios, quien detalló el avance del convenio MOP–GORE y sus obras viales prioritarias; Juan Alberto Ruiz Cuéllar, gerente general de Complejo Portuario Mejillones (CPM), quien presentó los avances de la futura Plataforma Logística de Mejillones.
Además, participaron representantes de Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), Ferronor y SQM Yodo Nutrición Vegetal, quienes abordaron la labor ferroviaria, operacional y de infraestructura, vinculados al transporte terrestre y marítimo.
En el ámbito ferroviario, Alejandra Armijo, Subgerente Comercial de FCAB, subrayó la necesidad de diversificar servicios y consolidar corredores estratégicos para fortalecer la competitividad exportadora de la macrozona norte. Por su parte, Eduardo Silva, Gerente General de Ferronor y Javier Tobales, Subgerente de Operaciones de Puerto de Tocopilla de SQM Yodo Nutrición Vegetal, profundizaron en las brechas de infraestructura, modernización de rutas clave y avances tecnológicos necesarios para mejorar la eficiencia logística en un escenario de creciente movimiento de carga.
La participación de Puerto Antofagasta reafirma su compromiso con el trabajo colaborativo, el desarrollo sostenible y la construcción de una visión compartida para la región. A través de proyectos estratégicos, la empresa fortalece su rol en la articulación público-privada y contribuye al desarrollo integral de la región, consolidándose como un actor clave en la conectividad, competitividad e integración territorial del norte de Chile.
Con éxito se desarrolló seminario sobre Facilitación de Transporte Marítimo en Valparaíso
Puerto Antofagasta participó y coordinó con éxito la segunda sesión del Consejo Ciudad Puerto
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.