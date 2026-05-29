Con una invitación abierta a la comunidad, Puerto Antofagasta se suma al Día de los Patrimonios 2026, celebración nacional que este año se desarrollará bajo el lema “La Historia que Compartimos” y que busca poner en valor la identidad, la memoria y el patrimonio cultural a través de actividades familiares, educativas y participativas.
La incorporación de Puerto Antofagasta al Circuito Patrimonial Cultural 2026 fue presentada durante el lanzamiento de la programación regional, instancia impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, junto a diversas organizaciones, instituciones y empresas de la Región de Antofagasta.
En este marco, Puerto Antofagasta abrirá nuevamente sus puertas a la comunidad este sábado 30 de mayo, entre las 09:00 y 14:00 horas, en la Plaza del Puerto, con una jornada pensada para que familias, niñas, niños, jóvenes y adultos puedan conocer más de 100 años de historia portuaria.
Durante la actividad, las y los asistentes podrán disfrutar de recorridos guiados al interior del puerto, uno de los espacios más valorados por la comunidad, además de cuentacuentos, pintacaritas, actividades infantiles, fotografías patrimoniales, cabina fotográfica y otras experiencias preparadas especialmente para compartir una mañana de historia, cultura y encuentro ciudadano.
Desde Puerto Antofagasta destacaron que esta celebración permite reforzar el vínculo histórico entre el puerto y la ciudad, abriendo espacios de participación y aprendizaje para las nuevas generaciones.
“Puerto Antofagasta forma parte de la historia viva de nuestra ciudad. Por más de 100 años, este espacio ha acompañado el desarrollo de Antofagasta, su crecimiento productivo, su relación con el mar y su identidad como ciudad portuaria. Por eso, ser parte del Día del Patrimonio 2026 es una oportunidad para abrir nuestras puertas, compartir nuestro legado con la comunidad y acercar especialmente a las nuevas generaciones a la historia que hemos construido juntos”, señalaron desde Puerto Antofagasta.
Corrida Mes del Mar
Como parte de las actividades del fin de semana, el domingo 31 de mayo se realizará la Corrida Mes del Mar, una actividad familiar, gratuita y abierta a la comunidad, que contempla circuitos de 3K, 5K y 10K en Antofagasta.
Uno de los principales atractivos de esta jornada deportiva es que tendrá como punto de inicio y término el Sitio Cero de Puerto Antofagasta, además de considerar parte de su recorrido por el interior del Terminal Multioperado, permitiendo a las y los participantes vivir una experiencia distinta en espacios vinculados directamente a la actividad portuaria.
Así, durante dos días, Puerto Antofagasta abrirá sus espacios a la ciudad para que la comunidad pueda recorrer, conocer y vivir desde cerca un patrimonio que no solo pertenece a la historia, sino también a la vida cotidiana y al futuro de Antofagasta.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Puerto Antofagasta invita a celebrar el Día de los Patrimonios 2025 en sus instalaciones
Puerto Antofagasta se llena de historia y familias en el Día de los Patrimonios 2025
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